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Villas en venta en Dion Olympos Municipality, Grecia

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3 propiedades total found
Villa en Platamonas, Grecia
Villa
Platamonas, Grecia
Dormitorios 5
Área 500 m²
Venta en construcción villa de 5 plantas de 500 metros cuadrados en la costa olímpica. Plant…
$941,901
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Villa en Litochoro, Grecia
Villa
Litochoro, Grecia
Dormitorios 3
Área 300 m²
Venta villa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta …
$885,531
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Villa en Platamonas, Grecia
Villa
Platamonas, Grecia
Dormitorios 5
Área 335 m²
Se vende villa de 3 plantas de 335 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta baja con…
$495,898
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Parámetros de las propiedades en Dion Olympos Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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