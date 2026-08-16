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Villas en venta en Thermi Municipality, Grecia

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Thermi
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18 propiedades total found
Villa en Kardia, Grecia
Villa
Kardia, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 408 m²
Property Code: HPS5141 - Villa FOR SALE in Thermi Neo Risio for € 750.000 . This 408.00 sq.…
$863,139
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Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 387 m²
Esta propiedad de lujo se encuentra dentro de una comunidad residencial cerrada, segura y ex…
$941,061
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Villa en Thermi, Grecia
Villa
Thermi, Grecia
Dormitorios 2
Área 785 m²
Una tierra de 2 acres que consta de 2 edificios que hacen un total de 785m2 (una casa princi…
$3,42M
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Grekodom Development
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Villa en Tagarades, Grecia
Villa
Tagarades, Grecia
Dormitorios 10
Nº de cuartos de baño 3
Área 600 m²
Código inmobiliario: HPS2768 - A VENTA Villa en Thermi Tagarades por 2,800,000 €. Estos 600 …
$3,22M
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Villa en Neo Rysio, Grecia
Villa
Neo Rysio, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 610 m²
Property Code: HPS5140 - Villa FOR SALE in Thermi Neo Risio for € 550.000 . This 610.00 sq.…
$632,969
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Villa en Thermi, Grecia
Villa
Thermi, Grecia
Dormitorios 4
Área 800 m²
En venta 4 - villa de 450 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La planta baja cons…
$755,654
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Grekodom Development
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TekceTekce
Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 640 m²
Property Code: HPS4872 - Villa FOR SALE in Thermi Center for € 3.300.000 . This 640 sq. m. …
$3,80M
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Villa en Thermi, Grecia
Villa
Thermi, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 480 m²
Property Code: HPS5139 - Villa FOR SALE in Thermi Nea Raidestos for € 1.100.000 . This 480 …
$1,27M
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Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 12
Nº de cuartos de baño 9
Área 1 200 m²
Property Code: HPS2743 - Villa FOR SALE in Panorama Palios Oikismos Panoramatos for € 3.300…
$3,80M
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Villa en Thermi, Grecia
Villa
Thermi, Grecia
Dormitorios 3
Área 300 m²
Venta en construcción Villa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en los suburbios de Salónic…
$2,13M
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Grekodom Development
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Villa en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Property Code: HPS5114 - Villa FOR SALE in Thermi Center for € 580.000 . This 300.00 sq. m.…
$667,495
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Villa 5 habitaciones en Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Villa 5 habitaciones
Municipality of Pylaia Chortiatis, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 370 m²
Número de plantas 4
En venta: una residencia exclusiva en Thermi, un prestigioso suburbio de Tesalónica, que ofr…
$861,291
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Villa en Kardia, Grecia
Villa
Kardia, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 480 m²
Property Code: HPS5262 - Villa FOR SALE in Mikra Kardia for € 3.200.000 . This 480 sq. m. f…
$3,68M
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Villa en Thermi, Grecia
Villa
Thermi, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 5
Área 450 m²
En venta: propiedad moderna con una superficie total de 450 m², construida en 2019 sobre una…
$4,06M
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Villa en Trilofos, Grecia
Villa
Trilofos, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 498 m²
Número de plantas 3
Venta: Esta impresionante villa en Trilofos ofrece un lujoso estilo de vida con su condición…
$1,14M
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Vista Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Villa en Thermi, Grecia
Villa
Thermi, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 220 m²
Código de propiedad: HPS2822 - Villa FOR SALE in Thermi Tagarades for € 560.000 . Este 220 m…
$644,477
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Villa en Trilofos, Grecia
Villa
Trilofos, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 380 m²
Property Code: HPS3731 - Villa FOR SALE in Mikra Trilofo for € 800.000 . This 380 sq. m. fu…
$920,682
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Villa en Thermi, Grecia
Villa
Thermi, Grecia
Dormitorios 6
Área 600 m²
En venta 5-almacén villa de 600 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El semisótano…
$3,31M
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Grekodom Development
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Parámetros de las propiedades en Thermi Municipality, Grecia

con Vista a la montaña
con Piscina
Baratos
De lujo
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