Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Polygyros Municipality
  4. Residencial
  5. Villa

Villas en venta en Polygyros Municipality, Grecia

;
Villa Borrar
Eliminar
28 propiedades total found
Villa 3 habitaciones en Polígiros, Grecia
Villa 3 habitaciones
Polígiros, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 130 m²
Esta casa unifamiliar en Halkidiki ofrece una impresionante vista abierta en una zona tranqu…
$184,534
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa en Polígiros, Grecia
Villa
Polígiros, Grecia
Dormitorios 3
Área 298 m²
Venta villa de 3 plantas de 298 metros cuadrados en Chalkidiki. Semi-basement consta de un a…
$590,354
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 9 habitaciones en Metamorfosi, Grecia
Villa 9 habitaciones
Metamorfosi, Grecia
Habitaciones 9
Nº de cuartos de baño 5
Área 210 m²
Piso -1/-1
Hermosa casa unifamiliar a poca distancia del mar, en un lugar muy hermoso en Sithonia, en e…
$626,505
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
TekceTekce
Villa en Ormylia, Grecia
Villa
Ormylia, Grecia
Dormitorios 2
Área 300 m²
Se vende villa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. El semisótano c…
$2,13M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 4 habitaciones en Polígiros, Grecia
Villa 4 habitaciones
Polígiros, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 165 m²
Piso -1/-1
Presentando esta hermosa Maisonette en Halkidiki con increíbles vistas abiertas. La propieda…
$279,080
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa 4 habitaciones en Gerakini, Grecia
Villa 4 habitaciones
Gerakini, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 122 m²
Piso -1/-1
Experimenta la belleza de Halkidiki en esta encantadora Maisonette. Disfrute de impresionant…
$346,725
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa 3 habitaciones en Metamorfosi, Grecia
Villa 3 habitaciones
Metamorfosi, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 120 m²
Presentando una impresionante casa unifamiliar reformada en Halkidiki, Sithonia. Disfruta de…
$330,339
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa 6 habitaciones en Psakoudia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Psakoudia, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 378 m²
Piso -2/-2
Hermosa casa unifamiliar a poca distancia del mar, en un lugar muy hermoso en Sithonia, en e…
$854,325
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa 5 habitaciones en Metamorfosi, Grecia
Villa 5 habitaciones
Metamorfosi, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 302 m²
Piso -2/-2
Escapar a su propio pedazo de paraíso en Halkidiki con esta hermosa casa unifamiliar con imp…
$1,14M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa en Polígiros, Grecia
Villa
Polígiros, Grecia
Área 500 m²
Venta villa de 5 plantas de 500 metros cuadrados en Chalkidiki. Hay: una chimenea. Los propi…
$1,77M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 4 habitaciones en Metamorfosi, Grecia
Villa 4 habitaciones
Metamorfosi, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 4
Área 280 m²
Piso -2/-2
Presentando el epítome de lujo viviendo en Halkidiki, Grecia - una impresionante villa indep…
$1,82M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa 3 habitaciones en Taxiarchis, Grecia
Villa 3 habitaciones
Taxiarchis, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Presentando una fantástica oportunidad de poseer una casa unifamiliar en la hermosa región d…
$85,433
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa 10 habitaciones en Polígiros, Grecia
Villa 10 habitaciones
Polígiros, Grecia
Habitaciones 10
Área 500 m²
Número de plantas 4
Details  Number of floors in the building: 6 Beach: sandy Number of rooms: 10: 8 bedrooms, 2…
$1,75M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe
Villa 3 habitaciones en Kalyves Polygyrou, Grecia
Villa 3 habitaciones
Kalyves Polygyrou, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 150 m²
Descubre esta encantadora maisonette en Halkidiki, Grecia, en buenas condiciones con increíb…
$512,595
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa en Gerakini, Grecia
Villa
Gerakini, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 4
Área 800 m²
Property Code: HPS5261 - Villa FOR SALE in Poligiros Gerakini for € 5.000.000 . This 800 sq…
$5,75M
Dejar una solicitud
Villa 4 habitaciones en Gerakini, Grecia
Villa 4 habitaciones
Gerakini, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso -1/-1
Situado en la hermosa región de Halkidiki, Grecia, esta maisonette renovada cuenta con una v…
$427,628
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa en Polígiros, Grecia
Villa
Polígiros, Grecia
Dormitorios 6
Área 200 m²
Se vende villa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La planta baja …
$2,83M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa en Vatopedi, Grecia
Villa
Vatopedi, Grecia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 5
Área 320 m²
Código de propiedad: HPS142 - Villa FOR SALE in Ormilia Vatopedi por € 1.490.000 . Esta Vill…
$1,74M
Dejar una solicitud
Villa 6 habitaciones en Metamorfosi, Grecia
Villa 6 habitaciones
Metamorfosi, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 3
Área 200 m²
Casa unifamiliar única a poca distancia del mar, en un lugar muy hermoso en Sithonia, en el …
$569,550
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa 5 habitaciones en Polígiros, Grecia
Villa 5 habitaciones
Polígiros, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 400 m²
Hermosa casa unifamiliar en un lugar notable en Poligiros, en el pequeño paraíso de Halkidik…
$222,125
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa en Polígiros, Grecia
Villa
Polígiros, Grecia
Dormitorios 4
Área 252 m²
Venta villa de 3 plantas de 252 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. Semi-basement cons…
$684,811
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Grekodom Development
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 2 habitaciones en Kalyves Polygyrou, Grecia
Villa 2 habitaciones
Kalyves Polygyrou, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Situado en Halkidiki, Grecia, esta maisonette en construcción ofrece la oportunidad perfecta…
$263,132
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa 2 habitaciones en Taxiarchis, Grecia
Villa 2 habitaciones
Taxiarchis, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
Presentando una encantadora maisonette en Halkidiki, Grecia, que ofrece una hermosa vista de…
$205,038
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa en Gerakini, Grecia
Villa
Gerakini, Grecia
Dormitorios 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 450 m²
Property Code: HPS3095 - Villa FOR SALE in Poligiros Gerakini for € 1.500.000 . This 450 sq…
$1,73M
Dejar una solicitud
Villa 2 habitaciones en Kalyves Polygyrou, Grecia
Villa 2 habitaciones
Kalyves Polygyrou, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 85 m²
Presentando una impresionante maisonette en construcción en la hermosa zona de Halkidiki, Gr…
$330,339
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa 2 habitaciones en Gerakini, Grecia
Villa 2 habitaciones
Gerakini, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 160 m²
Piso -1/-1
Presentando esta exquisita casa unifamiliar situada en la pintoresca región de Halkidiki, Gr…
$187,952
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa 2 habitaciones en Psakoudia, Grecia
Villa 2 habitaciones
Psakoudia, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Piso -1/-1
Experimenta la última playa que vive en Halkidiki, Grecia con esta impresionante maisonette …
$312,053
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Halkidiki Properties
Idiomas hablados
English
Villa 14 habitaciones en Polygyros Municipality, Grecia
Villa 14 habitaciones
Polygyros Municipality, Grecia
Habitaciones 14
Dormitorios 9
Número de plantas 4
Description For sale 4-storey villa with an area of 805 sq.m. in Chalkidiki. The ground floo…
$2,09M
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Аталанта
Idiomas hablados
English, Русский, Türkçe

Parámetros de las propiedades en Polygyros Municipality, Grecia

con Garaje
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir