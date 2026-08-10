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Villas en venta en Attica, Grecia

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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni
13
Municipality of Saronikos
17
Municipality of Troizinia Methana
11
Municipal Unit of Troizinia
11
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124 propiedades total found
Villa en Municipality of Lavreotiki, Grecia
Premium Premium
Villa
Municipality of Lavreotiki, Grecia
Dormitorios 7
Nº de cuartos de baño 7
Número de plantas 2
Descubre tu sueño ¡Casa del Mar Egeo!Situado a 40 km del corazón de Atenas y a sólo 8 km del…
$6,98M
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Área 340 m²
Venta villa de 4 plantas de 340 metros cuadrados en Attica. La villa consta de Desde las ve…
$1,13M
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Villa en Municipality of Megara, Grecia
Villa
Municipality of Megara, Grecia
Dormitorios 6
Área 380 m²
Venta villa de 4 plantas de 380 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un dormito…
$708,425
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Villa en Kalyvia Thorikou, Grecia
Villa
Kalyvia Thorikou, Grecia
Dormitorios 6
Área 700 m²
Se vende una villa de 3 plantas de 700 metros cuadrados en Attica. En el primer piso hay 2 d…
$3,72M
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Villa en Attica, Grecia
Villa
Attica, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
En venta 3 - villa de 300 metros cuadrados en Attica. El sótano semi - consta de un almacén.…
$1,12M
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Villa en Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Villa
Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 386 m²
Venta villa de 386 metros cuadrados en Atenas. Una magnífica vista de la montaña se abre des…
$1,89M
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Villa en Anavyssos, Grecia
Villa
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 6
Área 300 m²
Venta villa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón con …
$1,77M
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Villa en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Villa
Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Dormitorios 2
Área 160 m²
Venta villa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en Atenas. 1a planta consta de salón con co…
$1,18M
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Villa en Attica, Grecia
Villa
Attica, Grecia
Dormitorios 4
Área 500 m²
Venta villa de 3 plantas de 500 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un dormi…
$2,95M
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Villa en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 5
Área 420 m²
Se vende villa de 3 plantas de 420 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 do…
$1,83M
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Villa en Limenas Markopoulou, Grecia
Villa
Limenas Markopoulou, Grecia
Dormitorios 3
Área 450 m²
Se vende villa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de un d…
$1,53M
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Villa en Attica, Grecia
Villa
Attica, Grecia
Dormitorios 4
Área 837 m²
Venta villa de 5 plantas de 837 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement consta de un dormi…
$4,13M
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Villa en Municipality of Ilion, Grecia
Villa
Municipality of Ilion, Grecia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 2
Área 52 m²
Situado en el vibrante y verde barrio de Ilion, Curve Project, Curve Park 6 ofrece una mezcl…
$286,006
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Villa en Galatas, Grecia
Villa
Galatas, Grecia
Dormitorios 6
Área 450 m²
Venta villa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en Peloponnese Oriental - Ermionida. Planta…
$3,07M
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Villa en Municipality of Pallini, Grecia
Villa
Municipality of Pallini, Grecia
Dormitorios 3
Área 550 m²
Venta villa de 4 plantas de 550 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un almac…
$1,53M
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Villa en Koropi, Grecia
Villa
Koropi, Grecia
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 5
Área 425 m²
Koropi (Agios Dimitrios beach) Erasmos Real Estate recommends a villa of 425sq.m. on a plot …
$2,10M
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Área 409 m²
Venta villa de 4 plantas de 409 metros cuadrados en Attica. El sótano consta de un baño, 2 d…
$2,10M
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Villa en Keratea, Grecia
Villa
Keratea, Grecia
Dormitorios 6
Área 700 m²
Venta villa de 3 plantas de 700 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de un dormi…
$1,42M
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Villa
Municipality of Troizinia Methana, Grecia
Dormitorios 5
Área 350 m²
Venta villa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en Attica. Semi-basement consta de 3 dormit…
$1,83M
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Villa en Municipality of Dionysos, Grecia
Villa
Municipality of Dionysos, Grecia
Dormitorios 5
Área 710 m²
Venta en construcción Villa de 3 plantas de 710 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement co…
$2,60M
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Villa en Attica, Grecia
Villa
Attica, Grecia
Dormitorios 5
Área 360 m²
Venta villa de 3 plantas de 360 metros cuadrados en Atenas. Planta baja consta de 2 dormitor…
$897,339
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
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Área 384 m²
Venta villa de 3 plantas de 384 metros cuadrados en Attica. La primera planta consta de un s…
$1,60M
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Municipality of Filothei Psychiko, Grecia
Área 640 m²
Descubre el máximo lujo en un entorno sereno y elegante en Neo Psychiko, en los suburbios de…
$14,76M
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Villa en Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Villa
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Dormitorios 3
Área 160 m²
Venta villa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de un almacén…
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Villa en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Dormitorios 4
Área 440 m²
Venta en construcción Villa de 3 plantas de 440 metros cuadrados en Atenas. Semi-basement co…
$4,84M
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Villa en Municipality of Troizinia Methana, Grecia
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Dormitorios 5
Área 530 m²
Venta villa de 3 plantas de 530 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón, una…
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Villa en Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
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Municipality of Vari Voula Vouliagmeni, Grecia
Área 199 m²
Venta villa de 199 metros cuadrados en el centro de Grecia. Extras incluidos con la propieda…
$1,94M
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Villa en Rafina, Grecia
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Rafina, Grecia
Dormitorios 3
Área 220 m²
En venta 3-almacén villa de 220 metros cuadrados en Attica. El semisótano consta de un almac…
$554,933
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Villa en Anavyssos, Grecia
Villa
Anavyssos, Grecia
Dormitorios 5
Área 450 m²
Venta villa de 3 plantas de 450 metros cuadrados en Attica. Planta baja consta de salón con …
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Anavyssos, Grecia
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Área 380 m²
Se vende villa de 2 plantas de 380 metros cuadrados en Attica. La planta baja consta de 2 do…
$2,36M
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Parámetros de las propiedades en Attica, Grecia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
con Vista al lago
campo de golf cercano
Baratos
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