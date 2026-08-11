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Villas en venta en Corfú, Grecia

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3 propiedades total found
Villa en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Villa
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 4
Área 250 m²
En venta 4 - villa de 250 metros cuadrados en la isla de Corfú. El sótano semi - consta de u…
$2,24M
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Grekodom Development
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Villa en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Villa
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Código de propiedad: HPS5709 - Villa FOR SALE in Corfu Faiakes por € 580.000 . Esta Villa am…
$667,495
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Villa en Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Villa
Municipality of Central Corfu and Diapontia Islands, Grecia
Dormitorios 4
Área 270 m²
Venta villa de 3 plantas de 270 metros cuadrados en la isla de Corfu. Semi-basement consta d…
$2,01M
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Parámetros de las propiedades en Corfú, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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