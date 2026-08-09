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Villas en venta en Nea Kallikrateia, Grecia

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14 propiedades total found
Villa 4 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Ubicado en la impresionante región de Halkidiki, esta casa unifamiliar en un complejo ofrece…
$239,211
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Halkidiki Properties
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Villa 4 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 6
Área 300 m²
Piso -1/-1
Bienvenidos a esta impresionante propiedad frente al agua situada en la hermosa zona de Halk…
$1,71M
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Halkidiki Properties
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Villa 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 75 m²
Presentando una impresionante Maisonette en Halkidiki, Grecia, actualmente bajo construcción…
$296,166
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TekceTekce
Villa 3 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 3 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 135 m²
Situado en la hermosa zona de Halkidiki, esta espaciosa maisonette ofrece impresionantes vis…
$478,422
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Villa 6 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 4
Área 700 m²
Piso -2/-2
Casa unifamiliar única en un lugar muy hermoso en Nea Propontida, en el pequeño paraíso de H…
$706,242
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Villa 4 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 150 m²
Piso -1/-1
Introduciendo una impresionante casa unifamiliar en venta en Halkidiki, Grecia. Esta propied…
$410,076
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Villa en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 4
Área 420 m²
Se vende villa de 3 plantas de 420 metros cuadrados en Chalkidiki. El semisótano consta de 2…
$1,00M
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Villa 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Presentando una impresionante Maisonette en Halkidiki, Grecia, en construcción con increíble…
$210,734
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Villa 5 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 5 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Piso -2/-2
Casa unifamiliar única en un lugar notable en Nea Propontida , en el corazón de Halkidiki. L…
$512,595
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Halkidiki Properties
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Villa en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa
Nea Kallikrateia, Grecia
Área 205 m²
Villa se encuentra a 5 km del pueblo Nea Iraklia y a 490 metros de la playa más cercana. La …
$802,882
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Villa 6 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 1
Área 200 m²
Experimente la última costa que vive en esta casa unifamiliar en buenas condiciones, a solo …
$398,685
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Villa 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 102 m²
Presentando esta casa unifamiliar de nueva construcción en una ubicación impresionante en Ha…
$341,730
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Villa 6 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 6 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 6
Área 180 m²
Casa unifamiliar única a poca distancia del mar, en un lugar notable en Nea Propontida, en e…
$541,073
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Halkidiki Properties
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Villa 4 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Villa 4 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Esta impresionante casa unifamiliar en un complejo de Halkidiki, Grecia se encuentra actualm…
$216,429
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