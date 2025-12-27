  1. Realting.com
Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Municipality of Athens, Grecia
de
$184,652
El equipo de Tranio ha comprado un sitio de construcción en una zona tranquila y limpia en el centro de Atenas y está completando un edificio de apartamentos de 6 plantas. Será un edificio moderno con ascensor y espacio comercial en la planta baja. 11 apartamentos y estudios se entregan con …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Mostrar todo Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Municipality of Athens, Grecia
de
$417,482
Año de construcción 2022
Número de plantas 3
Nuestro proyecto "Melissia Oxygen" está ubicado en los suburbios del norte de la capital griega. El municipio de Melissia es un área caracterizada por su densa vegetación. Aunque pertenece al tejido urbano de la ciudad, te engaña ofreciéndote las "imágenes relajantes" de un complejo rural. G…
Desarrollador
VITRUVIUS INVESTMENTS
Dejar una solicitud
Apart - hotel Laurel Apartments
Municipality of Dafni Ymittos, Grecia
de
$108,148
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 21 m²
1 objeto inmobiliario 1
The unique project "Laurel" serviced apartments in the center of Athens. Three floors of 19 units each with a fixed price of 100,000 euros per studio. Serviced apartments are flexible accommodations that are fully furnished and equipped with the latest in design trends, they come with …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
21.0
117,735
Desarrollador
DKG Development
Dejar una solicitud
