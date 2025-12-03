  1. Realting.com
Pisos de obra nueva en El Pireo, Grecia

Complejo residencial MARINA RESIDENCES
Municipality of Piraeus, Grecia
de
$289,001
Año de construcción 2022
Número de plantas 3
Área 68 m²
1 objeto inmobiliario 1
V² DESARROLLO MARINA RESIDENCES está perfectamente ubicado en el corazón de Mikrolimano en el Pireo. Mikrolimano es un popular destino de viaje, preferido por los atenienses, los lugareños y los visitantes, y está buscando un lugar encantador y pintoresco donde pueda pasar su tiempo libre. …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
68.0
302,402
Desarrollador
V2 Development
Dejar una solicitud
Barrio residencial South Skra 8 Doiranis - Kallithea
Municipality of Piraeus, Grecia
de
$285,007
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2027
Número de plantas 6
Área 52 m²
1 objeto inmobiliario 1
🏗 Descripción del proyecto bajo la Visa de Oro📍 Ubicación.Kallithea es una zona vibrante y vibrante de Atenas, combinando un rico patrimonio histórico y un ambiente urbano moderno.Conocido por sus aguas termales en el pasadoAhora un centro cultural con vistas costeras, cafés, museos y arquit…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
52.0
372,187
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Complejo residencial Portside Residence in Pireaus
Municipality of Piraeus, Grecia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Área 23–50 m²
8 objetos inmobiliarios 8
Portside Residence – Premium Investment Opportunity in Piraeus Unlock the potential of prime real estate just steps from the Aegean. Presenting Portside Residence — a rare opportunity to own a fully operational, high-yield rental property in the heart of Piraeus, just 100 meters from t…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
23.0 – 50.0
186,094 – 348,926
Apartamentos 2 habitaciones
33.0 – 44.0
255,879 – 348,926
Desarrollador
Limar Homes
Dejar una solicitud
Complejo residencial Skyway Residences -- komfort investicii i stil zhizni v Piree
Municipality of Piraeus, Grecia
de
$276,530
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Área 45 m²
1 objeto inmobiliario 1
Skiway es un complejo residencial moderno como parte del proyecto insignia Piraeus Greate, el mayor proyecto de desarrollo multifuncional en Grecia con una superficie de más de 85.000 m2.🏙 ¿Qué es Skiway?Edificio de 14 plantas con 44 residencias (de estudios a 2+1)2 niveles de locales comerc…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
45.0
157,017
Agencia
Invest Cafe
Dejar una solicitud
Apart - hotel THE MEDITERRANEAN (Golden Visa)
Municipality of Piraeus, Grecia
de
$286,591
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 9
Descubra la vida de lujo en Marina Zeas Apartamentos con servicios en el corazón de Marina Zeas Experimente el epítome de la elegancia y el confort con nuestros exclusivos apartamentos con servicios, ubicados en la reconocida Marina Zeas. Gestionados por la prestigiosa Sociedad Gestora…
Desarrollador
DKG Development
Dejar una solicitud
