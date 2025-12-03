  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Nea Smyrni
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Municipality of Nea Smyrni, Grecia

Atenas
2
Attica
24
Regional Unit of South Athens
11
Municipality of Piraeus
5
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
de
$307,296
Año de construcción 2022
Número de plantas 4
Atravesado por la línea de tranvía que lo conecta con el centro de Atenas y la riviera, Nea Smirni se desarrolla alrededor de su popular plaza, proporcionando una increíble selección de opciones para el entretenimiento, el deporte, restaurantes y tiendas! Nea Smirni es uno de los suburbios r…
Desarrollador
V2 Development
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir