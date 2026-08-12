Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Comercial
  4. Tienda

Tiendas en venta en Grecia

;
bienes raíces comerciales
526
hoteles
419
oficinas
7
inversiones inmobiliarias
29
Mostrar más
Tienda Borrar
Eliminar
3 propiedades total found
Corner ground-floor commercial property for sale with a total area of 68 sq.m. en Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Corner ground-floor commercial property for sale with a total area of 68 sq.m.
Loutraki Perachora Agioi Theodoroi Municipality, Grecia
Corner terreno-floor propiedad comercial en venta con una superficie total de 68 metros cuad…
$372,039
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Sideris Real Estate
Idiomas hablados
English, Русский, Ελληνικά
Tienda 148 m² en Thermi, Grecia
Tienda 148 m²
Thermi, Grecia
Dormitorios 1
Área 148 m²
Código de propiedad: HPS5840 - Venta en Thermi Center por € 350.000 . Este 148.00 metros cua…
$407,080
Dejar una solicitud
Tienda en Polychrono, Grecia
Tienda
Polychrono, Grecia
Nº de cuartos de baño 5
Ideal investment with these shops for sale in the seaside town of POLIHRONO with a total of …
$416,347
Dejar una solicitud
TekceTekce
Realting.com
Ir
Realting.com
Ir