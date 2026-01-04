  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Elliniko - Argyroupoli
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia

Municipal Unit of Elliniko
2
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
de
$289,001
Año de construcción 2022
Número de plantas 4
Las residencias Bel Air se encuentran en Elliniko, un suburbio de lujo en la encantadora Riviera ateniense. El área será reconstruida a través de un proyecto pionero en curso de 8 millones de euros para Atenas, con un enfoque en la creación de un parque metropolitano de primera clase y la me…
Desarrollador
V2 Development
Dejar una solicitud
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
de
$337,734
Año de construcción 2022
Número de plantas 5
MALIBU RESIDENCES es el nuevo proyecto residencial ubicado en el exuberante suburbio de Elliniko, justo en la Riviera ateniense. Con hermosos apartamentos de dormitorio 6 2, una casita de dormitorio 4 y construidos con nuestros altos estándares de construcción, las residencias MALIBU son una…
Desarrollador
V2 Development
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir