  2. Grecia
  3. Regional Unit of East Attica
Pisos de obra nueva en Regional Unit of East Attica, Grecia

Municipality of Spata Artemida
1
Artemida Municipal Unit
1
Municipality of Paiania
1
Paiania Municipal Unit
1
Edificio de apartamentos Lopes Residences
Edificio de apartamentos Lopes Residences
Municipality of Paiania, Grecia
Precio en demanda
Año de construcción 2027
Número de plantas 2
¡Salven miles! ¡Pon tu Ingreso!Una oportunidad excepcional para los inversores, Lopes Residences viene con tres años de gestión complementaria y cargos comunales —ahorrándoles miles al tiempo que brindan tranquilidad desde el primer día. Ubicado en el tranquilo y bien conectado suburbio de P…
Velment
Barrio residencial ARTEMIS
Barrio residencial ARTEMIS
Municipality of Spata Artemida, Grecia
de
$157,985
Número de plantas 1
AGIOS NIKOLAOS ARTEMIDA, PLOT 355 SQ. Con una antigua casa de 55 SQ. M. AMENITIES withIN THE PLOT Y CAN BE RENOVATED FOR A HOLIDAY HOME. También es un PLOT VALUABLE para una nueva casa en la mejor zona de ARTEMIDA con un muy buen proyecto de desarrollo de todas las INFRASTRUCTURAS. También p…
Akinita-kapelli
