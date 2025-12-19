  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Kallithea
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Municipality of Kallithea, Grecia

Atenas
2
Attica
25
Regional Unit of South Athens
12
Municipality of Piraeus
5
Complejo residencial ParkView Athens
Municipality of Kallithea, Grecia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Parkview Athens es un exclusivo enclave residencial que ofrece una experiencia moderna de vida ateniense con vistas panorámicas del parque y el emblemático horizonte de la ciudad. Diseñado y elegantemente terminado, el desarrollo cuenta con 13 apartamentos contemporáneos que van desde 35 m2 …
Desarrollador
Limar Homes
Desarrollador
Limar Homes
Idiomas hablados
English
Edificio de apartamentos Bella Vista Golden Visa Residences – Atenas, Grecia
Municipality of Kallithea, Grecia
de
$267,047
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 37–47 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Bella Vista Golden Visa Residences es un exclusivo complejo residencial boutique ubicado en el corazón de Kallithea, a solo 10 minutos del centro de Atenas y muy cerca de la Fundación Stavros Niarchos y la Riviera de Atenas. El proyecto ofrece 10 apartamentos totalmente amueblados — estud…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
37.0 – 47.0
281,439 – 304,893
Agencia
Invest Cafe
Edificio de apartamentos KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Municipality of Kallithea, Grecia
de
$291,311
Año de construcción 2026
Área 41–63 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Acerca del proyectoKALLITHEA VEERDEE es un moderno complejo residencial de 8 apartamentos creados de acuerdo con los últimos estándares de comodidad y funcionalidad. Diseños amplios, materiales de acabado modernos y soluciones de diseño reflexivas proporcionan un alto nivel de vida adecuado …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.0 – 63.0
293,166 – 304,893
Agencia
Invest Cafe
Edificio de apartamentos Allure Business Condos
Municipality of Kallithea, Grecia
de
$148,162
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 8
Urbano y elegante « Allure Business Condos » – es un edificio de 8 pisos de 38 apartamentos en el área de Caliphaea.  Este proyecto residencial se destaca de los edificios vecinos con su fachada blanca como la nieve con cercas enrejadas de metal en los balcones. Estas pequeñas formas arquite…
Desarrollador
DKG Development
