  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Atenas
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Atenas, Grecia

Attica
26
Regional Unit of South Athens
12
Municipality of Piraeus
6
Regional Unit of Piraeus
6
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Mostrar todo Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Complejo residencial New apartments for rent with yields up to 3.8%, in a quiet and clean area in the center of Athens
Municipality of Athens, Grecia
de
$184,652
El equipo de Tranio ha comprado un sitio de construcción en una zona tranquila y limpia en el centro de Atenas y está completando un edificio de apartamentos de 6 plantas. Será un edificio moderno con ascensor y espacio comercial en la planta baja. 11 apartamentos y estudios se entregan con …
Agencia
TRANIO
Dejar una solicitud
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Mostrar todo Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Complejo residencial MELISSIA OXYGEN
Municipality of Athens, Grecia
de
$417,482
Año de construcción 2022
Número de plantas 3
Nuestro proyecto "Melissia Oxygen" está ubicado en los suburbios del norte de la capital griega. El municipio de Melissia es un área caracterizada por su densa vegetación. Aunque pertenece al tejido urbano de la ciudad, te engaña ofreciéndote las "imágenes relajantes" de un complejo rural. G…
Desarrollador
VITRUVIUS INVESTMENTS
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir