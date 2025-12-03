  1. Realting.com
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 31–40 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Project Overview The Aura Residence is a boutique development consisting of 19 residential units. It includes 9 dedicated parking spaces to accommodate residents. Apartment sizes range from approx. 35 m² to 65 m², offering compact and comfortable living options. …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.0 – 40.0
250,063 – 267,510
Apartamentos 2 habitaciones
40.0
267,510
Desarrollador
Limar Homes
