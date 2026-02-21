  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipality of Ilion
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Municipality of Ilion, Grecia

Atenas
2
Attica
26
Regional Unit of South Athens
12
Municipality of Piraeus
6
Mostrar más
Búsqueda de nuevos edificios
Ocultar
Búsqueda de nuevos edificios
Búsqueda ampliada Búsqueda compacta
Opciones de búsqueda
Clasificar
En el mapa
Edificio de apartamentos WHITE PEARL
Edificio de apartamentos WHITE PEARL
Edificio de apartamentos WHITE PEARL
Edificio de apartamentos WHITE PEARL
Edificio de apartamentos WHITE PEARL
Mostrar todo Edificio de apartamentos WHITE PEARL
Edificio de apartamentos WHITE PEARL
Municipality of Ilion, Grecia
de
$367,695
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 5
Área 109 m²
1 objeto inmobiliario 1
Este complejo residencial, ubicado en el entorno verde de Ilion en Atenas, ofrece una excelente oportunidad tanto para inversión como para vida familiar. El edificio estará terminado pronto, concretamente en 2024, y ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer el máximo confort y comodidad. …
Desarrollador
KEGHOLDINGS EE
Dejar una solicitud
En el mapa
Realting.com
Ir