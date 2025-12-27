  1. Realting.com
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial Beyond investicionnye apartamenty v 160 metrah ot plaza Alimos pod Zolotuu Vizu
Municipality of Alimos, Grecia
de
$874,381
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
:Beyond es un complejo residencial premium situado en la famosa Riviera de Atenas, a solo 160 metros de la playa de arena y junto a la Marina Alimos, uno de los puertos deportivos más grandes de la región. El proyecto es ideal para aquellos que aprecian el estilo de vida marino, la estética,…
Agencia
Invest Cafe
Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Mostrar todo Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Complejo residencial FUSION innovacionnyj ziloj kompleks na Afinskoj Rivere pod Zolotuu Vizu
Municipality of Palaio Faliro, Grecia
de
$419,703
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Fusion es un complejo residencial cerrado único situado en el distrito de Paleo Faliro, un prestigioso barrio costero en el sur de Atenas, a solo 5 minutos de las playas y a 15 minutos del centro de la ciudad. Es una opción ideal para aquellos que buscan una vida urbana moderna junto al mar …
Agencia
Invest Cafe
Edificio de apartamentos KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Edificio de apartamentos KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Edificio de apartamentos KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Edificio de apartamentos KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Edificio de apartamentos KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Mostrar todo Edificio de apartamentos KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Edificio de apartamentos KALLITHEA VEERDEE dla Zolotoj Vizy
Municipality of Kallithea, Grecia
de
$291,311
Año de construcción 2026
Área 41–63 m²
4 objetos inmobiliarios 4
Acerca del proyectoKALLITHEA VEERDEE es un moderno complejo residencial de 8 apartamentos creados de acuerdo con los últimos estándares de comodidad y funcionalidad. Diseños amplios, materiales de acabado modernos y soluciones de diseño reflexivas proporcionan un alto nivel de vida adecuado …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
41.0 – 63.0
294,338 – 306,111
Agencia
Invest Cafe
OneOne
Complejo residencial ParkView Athens
Complejo residencial ParkView Athens
Complejo residencial ParkView Athens
Complejo residencial ParkView Athens
Complejo residencial ParkView Athens
Municipality of Kallithea, Grecia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 4
Parkview Athens es un exclusivo enclave residencial que ofrece una experiencia moderna de vida ateniense con vistas panorámicas del parque y el emblemático horizonte de la ciudad. Diseñado y elegantemente terminado, el desarrollo cuenta con 13 apartamentos contemporáneos que van desde 35 m2 …
Desarrollador
Limar Homes
Apart - hotel Moschato Hive (Golden Visa)
Apart - hotel Moschato Hive (Golden Visa)
Apart - hotel Moschato Hive (Golden Visa)
Apart - hotel Moschato Hive (Golden Visa)
Apart - hotel Moschato Hive (Golden Visa)
Mostrar todo Apart - hotel Moschato Hive (Golden Visa)
Apart - hotel Moschato Hive (Golden Visa)
Municipality of Moschato Tavros, Grecia
de
$177,436
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 59 m²
1 objeto inmobiliario 1
🐝 Project Overview  Moschato Hive is an exclusive project that transforms the status of the land from industrial to residential, opening new opportunities for investors and residents alike. This development combines modern architectural concepts with high standards of comfort and convenienc…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 2 habitaciones
59.0
341,432
Desarrollador
DKG Development
Edificio de apartamentos Bella Vista Golden Visa Residences – Atenas, Grecia
Edificio de apartamentos Bella Vista Golden Visa Residences – Atenas, Grecia
Edificio de apartamentos Bella Vista Golden Visa Residences – Atenas, Grecia
Edificio de apartamentos Bella Vista Golden Visa Residences – Atenas, Grecia
Edificio de apartamentos Bella Vista Golden Visa Residences – Atenas, Grecia
Mostrar todo Edificio de apartamentos Bella Vista Golden Visa Residences – Atenas, Grecia
Edificio de apartamentos Bella Vista Golden Visa Residences – Atenas, Grecia
Municipality of Kallithea, Grecia
de
$267,047
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 37–47 m²
2 objetos inmobiliarios 2
Bella Vista Golden Visa Residences es un exclusivo complejo residencial boutique ubicado en el corazón de Kallithea, a solo 10 minutos del centro de Atenas y muy cerca de la Fundación Stavros Niarchos y la Riviera de Atenas. El proyecto ofrece 10 apartamentos totalmente amueblados — estud…
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
37.0 – 47.0
282,564 – 306,111
Agencia
Invest Cafe
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Complejo residencial AURA RESIDENCE
Municipality of Agios Dimitrios, Grecia
Precio en demanda
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 5
Área 31–40 m²
3 objetos inmobiliarios 3
Project Overview The Aura Residence is a boutique development consisting of 19 residential units. It includes 9 dedicated parking spaces to accommodate residents. Apartment sizes range from approx. 35 m² to 65 m², offering compact and comfortable living options. …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
31.0 – 40.0
253,130 – 270,791
Apartamentos 2 habitaciones
40.0
270,791
Desarrollador
Limar Homes
Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Mostrar todo Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Complejo residencial Serenity Vas Dom u Mora v Afinah
Municipality of Alimos, Grecia
de
$824,430
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2026
Número de plantas 6
Serenity es un nuevo complejo boutique en la zona de élite de Alimos, a solo 3 minutos de la costa de la Riviera de Atenas. Vistas panorámicas al mar, exquisita arquitectura, terrazas con vistas al atardecer y un alto nivel de vida hacen de este proyecto ideal para vivir, recreación e invers…
Agencia
Invest Cafe
Edificio de apartamentos Allure Business Condos
Edificio de apartamentos Allure Business Condos
Edificio de apartamentos Allure Business Condos
Edificio de apartamentos Allure Business Condos
Edificio de apartamentos Allure Business Condos
Edificio de apartamentos Allure Business Condos
Municipality of Kallithea, Grecia
de
$148,162
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2024
Número de plantas 8
Urbano y elegante « Allure Business Condos » – es un edificio de 8 pisos de 38 apartamentos en el área de Caliphaea.  Este proyecto residencial se destaca de los edificios vecinos con su fachada blanca como la nieve con cercas enrejadas de metal en los balcones. Estas pequeñas formas arquite…
Desarrollador
DKG Development
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Complejo residencial SANTA BARBARA RESIDENCES
Municipality of Nea Smyrni, Grecia
de
$307,296
Año de construcción 2022
Número de plantas 4
Atravesado por la línea de tranvía que lo conecta con el centro de Atenas y la riviera, Nea Smirni se desarrolla alrededor de su popular plaza, proporcionando una increíble selección de opciones para el entretenimiento, el deporte, restaurantes y tiendas! Nea Smirni es uno de los suburbios r…
Desarrollador
V2 Development
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Complejo residencial MALIBU RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
de
$337,734
Año de construcción 2022
Número de plantas 5
MALIBU RESIDENCES es el nuevo proyecto residencial ubicado en el exuberante suburbio de Elliniko, justo en la Riviera ateniense. Con hermosos apartamentos de dormitorio 6 2, una casita de dormitorio 4 y construidos con nuestros altos estándares de construcción, las residencias MALIBU son una…
Desarrollador
V2 Development
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Complejo residencial BEL AIR RESIDENCES
Municipality of Elliniko Argyroupoli, Grecia
de
$289,001
Año de construcción 2022
Número de plantas 4
Las residencias Bel Air se encuentran en Elliniko, un suburbio de lujo en la encantadora Riviera ateniense. El área será reconstruida a través de un proyecto pionero en curso de 8 millones de euros para Atenas, con un enfoque en la creación de un parque metropolitano de primera clase y la me…
Desarrollador
V2 Development
