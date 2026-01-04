  1. Realting.com
  2. Grecia
  3. Municipal Unit of Dafni
  4. Pisos de nuevo edificio

Pisos de obra nueva en Municipal Unit of Dafni, Grecia

Atenas
2
Attica
25
Regional Unit of South Athens
12
Municipality of Piraeus
5
Municipality of Dafni Ymittos, Grecia
de
$108,148
Opciones de acabado Con acabado
Año de construcción 2025
Número de plantas 3
Área 21 m²
1 objeto inmobiliario 1
The unique project "Laurel" serviced apartments in the center of Athens. Three floors of 19 units each with a fixed price of 100,000 euros per studio. Serviced apartments are flexible accommodations that are fully furnished and equipped with the latest in design trends, they come with …
Tipo de propiedad
Área, m²
Coste, USD
Apartamentos 1 habitación
21.0
117,261
Desarrollador
DKG Development
