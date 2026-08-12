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Casas de campo en venta en Central Macedonia, Grecia

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Salónica
6
Municipio de Casandra
91
Unidad Municipal de Palene
38
Unidad Municipal de Casandra
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609 propiedades total found
Casa de campo 1 habitación en Ormos Panagias, Grecia
UP UP
Casa de campo 1 habitación
Ormos Panagias, Grecia
Habitaciones 1
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Terreno con contenedor en venta en Sithonia, Ormos Panagias.El contenedor consta de 1 dormit…
$87,662
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Casa de campo 3 habitaciones en Véria, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Véria, Grecia
Dormitorios 3
Área 310 m²
Venta casa de 2 plantas de 310 metros cuadrados en el norte de Grecia. Semi-basement consta …
$767,461
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Casa de campo 8 habitaciones en Platamonas, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Platamonas, Grecia
Dormitorios 8
Área 360 m²
Venta casa de 3 plantas de 360 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$649,390
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Casa de campo 5 habitaciones en Trilofo, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Trilofo, Grecia
Dormitorios 5
Área 256 m²
Venta Casa de 3 plantas de 256 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Planta baja …
$566,740
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Casa de campo 2 habitaciones en Palaiokomi, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Palaiokomi, Grecia
Dormitorios 2
Área 83 m²
Venta en construcción Casa de 2 plantas de 83 metros cuadrados en los suburbios de Kavala. P…
$224,335
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Casa de campo 8 habitaciones en Nikiti, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Nikiti, Grecia
Habitaciones 8
Dormitorios 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 300 m²
Se vende una casa de tres plantas con una superficie total de 200 m² en la pintoresca peníns…
$1,73M
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Casa de campo 4 habitaciones en Alonia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Alonia, Grecia
Dormitorios 4
Área 110 m²
Se vende casa de 2 plantas de 110 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta baja cons…
$88,553
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Casa de campo 6 habitaciones en Nea Silata, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Nea Silata, Grecia
Dormitorios 6
Área 300 m²
Venta casa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Chalkidiki. 1a planta consta de 3 dormito…
$495,898
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Casa de campo en Kriopigi, Grecia
Casa de campo
Kriopigi, Grecia
Área 60 m²
Venta casa de 1 plantas de 60 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki.
$171,385
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Casa de campo 7 habitaciones en Lianovergi, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Lianovergi, Grecia
Dormitorios 7
Área 530 m²
Venta Casa de 3 plantas de 530 metros cuadrados en Athos, Chalkidiki. Semi-basement consta d…
$448,669
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Casa de campo 4 habitaciones en Nea Silata, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nea Silata, Grecia
Dormitorios 4
Área 300 m²
Se vende casa de 2 plantas de 300 metros cuadrados en Chalkidiki. La planta baja consta de 2…
$531,319
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Casa de campo en Trilofo, Grecia
Casa de campo
Trilofo, Grecia
Área 160 m²
Casa inacabada en Trilofos: 160 metros cuadrados, 2 niveles en una parcela de 425 metros cua…
$123,974
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Casa de campo 1 habitacion en Central Macedonia, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Central Macedonia, Grecia
Dormitorios 1
Área 65 m²
Venta casa de 1 plantas de 65 metros cuadrados en Salónica. La casa consta de un dormitorio,…
$94,457
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Casa de campo 5 habitaciones en Central Macedonia, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Central Macedonia, Grecia
Dormitorios 5
Área 390 m²
Venta casa de 3 plantas de 390 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$342,406
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 2
Área 50 m²
En venta casa de 1 piso de 50 metros cuadrados en Salónica. La casa consta de 2 dormitorios,…
$184,502
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Casa de campo en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Casa de campo
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Área 135 m²
Venta en construcción casa de 3 plantas de 135 metros cuadrados en Chalkidiki.
$283,370
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Casa de campo 4 habitaciones en Central Macedonia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Central Macedonia, Grecia
Dormitorios 4
Área 140 m²
Venta en construcción Casa de 1 planta de 140 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa…
$186,552
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Casa de campo 1 habitacion en Olynthos, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Olynthos, Grecia
Dormitorios 1
Área 50 m²
Venta casa de 2 plantas de 50 metros cuadrados en Chalkidiki. Planta baja consta de un dormi…
$230,238
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Casa de campo 1 habitacion en Nea Triglia, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Nea Triglia, Grecia
Dormitorios 1
Área 340 m²
Venta Casa de 1 plantas de 340 metros cuadrados en Chalkidiki. La casa consta de un dormitor…
$245,618
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Casa de campo 5 habitaciones en Municipality of Nea Propontida, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Municipality of Nea Propontida, Grecia
Habitaciones 5
Dormitorios 4
Número de plantas 3
Details  Year of construction: 2000  Number of rooms: 5  Heating type: diesel  Levels: 3  Ba…
$629,408
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Аталанта
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Casa de campo 9 habitaciones en Central Macedonia, Grecia
Casa de campo 9 habitaciones
Central Macedonia, Grecia
Dormitorios 9
Área 375 m²
Venta casa de 3 plantas de 375 metros cuadrados en Salónica. Planta baja consta de 3 dormito…
$531,319
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Casa de campo 5 habitaciones en Galatista, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Galatista, Grecia
Dormitorios 5
Área 159 m²
Venta casa de 3 plantas de 159 metros cuadrados en Chalkidiki. Semi-basement consta de un al…
$218,431
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Casa de campo 4 habitaciones en Nea Silata, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nea Silata, Grecia
Dormitorios 4
Área 350 m²
Venta casa de 2 plantas de 350 metros cuadrados en Chalkidiki. Planta baja consta de 2 salon…
$1,30M
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Casa de campo en Central Macedonia, Grecia
Casa de campo
Central Macedonia, Grecia
Área 108 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 108 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. L…
$754,093
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Casa de campo 4 habitaciones en Central Macedonia, Grecia
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Central Macedonia, Grecia
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Área 229 m²
Se vende casa de 2 plantas de 229 metros cuadrados en la costa olímpica. El semisótano const…
$328,216
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Casa de campo 4 habitaciones en Katerini Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Katerini Municipality, Grecia
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Área 247 m²
Venta casa de 2 plantas de 247 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$259,756
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Casa de campo en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo
Nea Michaniona, Grecia
Área 310 m²
🏠 Casa unifamiliar en venta – 310 metros cuadrados en Nea Kerasia, Thessaloniki – Con vistas…
$354,213
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Casa de campo 4 habitaciones en Kitros, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Kitros, Grecia
Dormitorios 4
Área 360 m²
Venta casa de 2 plantas de 360 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$389,634
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Casa de campo 6 habitaciones en Nea Plagia, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Nea Plagia, Grecia
Dormitorios 6
Área 400 m²
En venta un edificio inacabado de 400 metros cuadrados, en una parcela de 14.000 metros cuad…
$1,30M
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Casa de campo 3 habitaciones en Central Macedonia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Central Macedonia, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Se vende casa de 2 pisos de 120 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. La planta baja co…
$377,827
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Parámetros de las propiedades en Central Macedonia, Grecia

con Garaje
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