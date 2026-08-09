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Casas de campo en venta en Platamonas, Grecia

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5 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Platamonas, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Platamonas, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$590,354
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Casa de campo 5 habitaciones en Platamonas, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Platamonas, Grecia
Dormitorios 5
Área 280 m²
Venta casa de 3 plantas de 280 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta d…
$578,547
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Casa de campo 4 habitaciones en Platamonas, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Platamonas, Grecia
Dormitorios 4
Área 340 m²
En venta 3 -casa de 340 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta baja consta de un d…
$572,644
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TekceTekce
Casa de campo 8 habitaciones en Platamonas, Grecia
Casa de campo 8 habitaciones
Platamonas, Grecia
Dormitorios 8
Área 360 m²
Venta casa de 3 plantas de 360 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$649,390
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Casa de campo 7 habitaciones en Platamonas, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Platamonas, Grecia
Dormitorios 7
Área 300 m²
Se vende de 3 pisos con 300 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta baja consta de …
$885,531
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