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Casas de campo en venta en Amphipolis Municipality, Grecia

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4 propiedades total found
Casa de campo 2 habitaciones en Amphipolis Municipality, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Amphipolis Municipality, Grecia
Dormitorios 2
Área 100 m²
Venta Casa de 2 plantas de 100 metros cuadrados en Asprovalta. Semi-basement consta de salón…
$177,106
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Casa de campo 2 habitaciones en Palaiokomi, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Palaiokomi, Grecia
Dormitorios 2
Área 83 m²
Venta en construcción Casa de 2 plantas de 83 metros cuadrados en los suburbios de Kavala. P…
$224,335
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Casa de campo 2 habitaciones en Palaiokomi, Grecia
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Casa de campo 2 habitaciones en Palaiokomi, Grecia
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