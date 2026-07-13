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Casas de campo en venta en Oraiokastro, Grecia

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6 propiedades total found
Casa de campo 12 habitaciones en Oreokastro Municipality, Grecia
Casa de campo 12 habitaciones
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 12
Área 650 m²
Se vende casa de 3 plantas de 650 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La planta b…
$1,65M
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Casa de campo en Oreokastro Municipality, Grecia
Casa de campo
Oreokastro Municipality, Grecia
Área 390 m²
En venta: Villa de dos pisos sin terminar de 390 metros cuadrados con vistas panorámicas, a …
$377,827
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Casa de campo 4 habitaciones en Oreokastro Municipality, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 4
Área 210 m²
En venta 4 - casa de 210 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. El sótano consta de …
$708,425
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OkeaskOkeask
Casa de campo 3 habitaciones en Oreokastro Municipality, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 235 m²
Venta Casa de 3 plantas de 235 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Semi-basemen…
$944,567
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Casa de campo 6 habitaciones en Oreokastro Municipality, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 6
Área 350 m²
Se vende casa de 2 plantas de 350 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La planta b…
$1,59M
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Casa de campo 3 habitaciones en Oreokastro Municipality, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Oreokastro Municipality, Grecia
Dormitorios 3
Área 150 m²
En venta 3 - casa de una planta de 150 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La pla…
$590,354
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TekceTekce

Parámetros de las propiedades en Oraiokastro, Grecia

con Vista a la montaña
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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