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Casas de campo en venta en Thessaloniki Municipal Unit, Grecia

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Salónica
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3 propiedades total found
Casa de campo en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Casa de campo
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 80 m²
Venta casa de 1 plantas de 80 metros cuadrados en Salónica. Una vista de la ciudad se abre d…
$301 081
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Casa de campo en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Casa de campo
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Área 70 m²
Para la venta de viviendas dilapidadas, una casa de campo de 1 plantas con una superficie de…
Precio en demanda
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Casa de campo 2 habitaciones en Municipality of Thessaloniki, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Municipality of Thessaloniki, Grecia
Dormitorios 2
Área 50 m²
En venta casa de 1 piso de 50 metros cuadrados en Salónica. La casa consta de 2 dormitorios,…
$184 502
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