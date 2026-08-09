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Casas de campo en venta en Nea Michaniona, Grecia

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12 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 5
Área 200 m²
Venta casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$448,669
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Casa de campo 2 habitaciones en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 2
Área 90 m²
Venta Casa de 1 plantas de 90 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. La casa const…
$153,492
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Casa de campo 6 habitaciones en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 6
Área 230 m²
Se vende casa de 3 plantas de 230 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El semisótano…
$393,835
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Casa de campo en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo
Nea Michaniona, Grecia
Área 50 m²
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 50 metros cuadrados en los suburbios de Salóni…
$97,527
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Casa de campo en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo
Nea Michaniona, Grecia
Área 335 m²
La venta es una casa unifamiliar de lujo de 335 metros cuadrados en Agia Triada (Thessalonik…
$495,849
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Casa de campo 3 habitaciones en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 3
Área 350 m²
Venta casa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement …
$599,846
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Casa de campo en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo
Nea Michaniona, Grecia
Área 25 m²
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 25 metros cuadrados en los suburbios de Salóni…
$120,474
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Casa de campo 2 habitaciones en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 2
Área 55 m²
Venta casa de 1 plantas de 55 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La casa consta …
$145,610
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Casa de campo en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo
Nea Michaniona, Grecia
Área 63 m²
Venta Casa de 1 plantas de 63 metros cuadrados en los suburbios de Tesalónica. Una magnífica…
$212,528
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Casa de campo 3 habitaciones en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 3
Área 140 m²
Se vende casa de 2 plantas de 140 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La planta b…
$188,913
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Casa de campo 3 habitaciones en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Michaniona, Grecia
Dormitorios 3
Área 175 m²
Se vende casa de 1 piso de 175 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La casa consta…
$271,563
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Casa de campo en Nea Michaniona, Grecia
Casa de campo
Nea Michaniona, Grecia
Área 310 m²
🏠 Casa unifamiliar en venta – 310 metros cuadrados en Nea Kerasia, Thessaloniki – Con vistas…
$354,213
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