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Casas de campo en venta en Casandra, Grecia

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5 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Casandra, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Casandra, Grecia
Dormitorios 5
Área 335 m²
Venta casa de 3 plantas de 335 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. Semi-basement cons…
$448,669
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Grekodom Development
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Casa de campo 6 habitaciones en Casandra, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Casandra, Grecia
Habitaciones 6
Número de plantas 3
Details  Number of floors in the building: 4  Year of construction: 2004  Beach: sandy with …
$872,614
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Аталанта
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Casa de campo 4 habitaciones en Casandra, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Casandra, Grecia
Dormitorios 4
Área 280 m²
Venta casa de 3 plantas de 280 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. Planta baja consta…
$519,512
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Casa de campo 4 habitaciones en Casandra, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Casandra, Grecia
Dormitorios 4
Área 158 m²
Venta Casa de 2 plantas de 158 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. Planta baja consta…
$212,528
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Casa de campo 3 habitaciones en Casandra, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Casandra, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta casa de 1 plantas de 110 metros cuadrados en Kassandra, Chalkidiki. La casa consta de …
$448,669
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