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Casas de campo en venta en Nea Kallikrateia, Grecia

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Casa de campo 2 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 2
Área 77 m²
Venta casa de 1 plantas de 77 metros cuadrados en Chalkidiki. La casa consta de 2 dormitorio…
$295,177
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Casa de campo 4 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 4
Área 170 m²
Venta casa de 2 plantas de 170 metros cuadrados en Chalkidiki. Semi-basement consta de 2 dor…
$354,213
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Casa de campo en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa de campo
Nea Kallikrateia, Grecia
Área 65 m²
Venta casa de 1 plantas con una superficie de 65 metros cuadrados en Halkidiki. La casa cons…
$219,096
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TekceTekce
Casa de campo 3 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 3
Área 120 m²
Venta casa de 3 plantas de 120 metros cuadrados en Chalkidiki. Planta baja consta de un dorm…
$247,949
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Casa de campo 6 habitaciones en Nea Kallikrateia, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Nea Kallikrateia, Grecia
Dormitorios 6
Área 250 m²
Venta casa de 3 plantas de 250 metros cuadrados en Chalkidiki. Semi-basement consta de 4 dor…
$1,77M
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