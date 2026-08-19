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Casas de campo en venta en Korinos, Grecia

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8 propiedades total found
Casa de campo 4 habitaciones en Korinos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Korinos, Grecia
Dormitorios 4
Área 240 m²
En venta 2 - casa de una planta de 240 metros cuadrados en la costa olímpica. El primer piso…
$318,791
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Casa de campo en Korinos, Grecia
Casa de campo
Korinos, Grecia
Área 285 m²
Venta casa de 2 plantas con una superficie de 285 metros cuadrados en la Riviera Olímpica. L…
$668,819
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Casa de campo 3 habitaciones en Korinos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Korinos, Grecia
Dormitorios 3
Área 105 m²
Venta en construcción casa de 1 planta de 105 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa…
$82,650
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Casa de campo 4 habitaciones en Korinos, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Korinos, Grecia
Dormitorios 4
Área 87 m²
Venta casa de 2 plantas de 87 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de 2…
$177,106
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Casa de campo 3 habitaciones en Korinos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Korinos, Grecia
Dormitorios 3
Área 160 m²
Se vende casa de 2 plantas de 160 metros cuadrados en la costa olímpica. El semisótano const…
$377,827
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Casa de campo 2 habitaciones en Korinos, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Korinos, Grecia
Dormitorios 2
Área 170 m²
En venta 1 - casa de una planta de 170 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa consta…
$138,231
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Casa de campo 6 habitaciones en Korinos, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Korinos, Grecia
Dormitorios 6
Área 300 m²
Se vende casa de 3 pisos de 300 metros cuadrados en la costa olímpica. La planta baja consta…
$413,248
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Casa de campo 3 habitaciones en Korinos, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Korinos, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
Venta antigua casa de 1 plantas de 100 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa consta…
$91,867
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