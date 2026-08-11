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Casas de campo en venta en Neoi Epivates, Grecia

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5 propiedades total found
Casa de campo 5 habitaciones en Neoi Epivates, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 5
Área 300 m²
Se vende casa de 3 plantas de 300 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La planta b…
$820,593
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Casa de campo 3 habitaciones en Neoi Epivates, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 3
Área 290 m²
Se vende casa de 3 plantas de 290 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El semisótano…
$354,213
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Casa de campo 2 habitaciones en Neoi Epivates, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 2
Área 94 m²
Se vende casa de 2 plantas de 94 metros cuadrados en las afueras de Salónica. La planta baja…
$305,065
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Casa de campo 5 habitaciones en Neoi Epivates, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 5
Área 280 m²
Venta casa de 2 plantas de 280 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$732,039
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Casa de campo 4 habitaciones en Neoi Epivates, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Neoi Epivates, Grecia
Dormitorios 4
Área 220 m²
Venta casa de 3 plantas de 220 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement …
$1,30M
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