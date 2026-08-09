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Casas de campo en venta en Epanomi, Grecia

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7 propiedades total found
Casa de campo 7 habitaciones en Epanomi, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 7
Área 560 m²
Se vende casa de 5 plantas de 560 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El semisótano…
$649,390
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Casa de campo 3 habitaciones en Epanomi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 3
Área 199 m²
Se vende casa de 2 plantas de 199 metros cuadrados en las afueras de Salónica. El semisótano…
$413,248
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Casa de campo 5 habitaciones en Epanomi, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 5
Área 300 m²
Venta casa de 4 plantas de 300 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Semi-basement …
$397,832
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TekceTekce
Casa de campo 7 habitaciones en Epanomi, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 7
Área 350 m²
Se vende casa de 3 plantas de 350 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. La planta b…
$625,776
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Casa de campo 4 habitaciones en Epanomi, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 4
Área 200 m²
Venta casa de 2 plantas de 200 metros cuadrados en Salónica. Planta baja consta de un dormit…
$531,319
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Casa de campo en Epanomi, Grecia
Casa de campo
Epanomi, Grecia
Área 173 m²
Ofrecemos 4 casas de campo en venta, cada casa de 173 metros cuadrados. Casa de tres plantas…
Precio en demanda
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Casa de campo 3 habitaciones en Epanomi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Epanomi, Grecia
Dormitorios 3
Área 167 m²
Venta casa de 2 plantas de 167 metros cuadrados en los suburbios de Salónica. Planta baja co…
$1,30M
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