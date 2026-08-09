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Casas de campo en venta en Litochoro, Grecia

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8 propiedades total found
Casa de campo en Litochoro, Grecia
Casa de campo
Litochoro, Grecia
Área 126 m²
Venta casa de 1 planta de 126 metros cuadrados en la costa olímpica. Los propietarios dejará…
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Casa de campo 2 habitaciones en Litochoro, Grecia
Casa de campo 2 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 2
Área 220 m²
Venta casa de 4 plantas de 220 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta d…
$389,634
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Casa de campo 1 habitacion en Litochoro, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Litochoro, Grecia
Dormitorios 1
Área 105 m²
Venta casa de 2 plantas de 105 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$153,492
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TekceTekce
Casa de campo 3 habitaciones en Litochoro, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 3
Área 280 m²
Venta Casa de 4 plantas de 280 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta d…
$454,573
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Casa de campo 4 habitaciones en Litochoro, Grecia
Casa de campo 4 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 4
Área 320 m²
Venta casa de 3 plantas de 320 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta d…
$826,496
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Casa de campo 3 habitaciones en Litochoro, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 3
Área 131 m²
Venta casa de 2 plantas de 131 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$421,816
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Casa de campo 3 habitaciones en Litochoro, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 3
Área 220 m²
Venta casa de 4 plantas de 220 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$336,502
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Casa de campo 3 habitaciones en Litochoro, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Litochoro, Grecia
Dormitorios 3
Área 110 m²
Venta casa de 2 plantas de 110 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$291,635
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