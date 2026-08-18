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Casas de campo en venta en Ormylia, Grecia

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Casa de campo en Ormylia, Grecia
Casa de campo
Ormylia, Grecia
Área 240 m²
Se vende una casa unifamiliar de 240 metros cuadrados ubicada en la península de Sithonia. L…
$1,06M
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Casa de campo 3 habitaciones en Ormylia, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Ormylia, Grecia
Dormitorios 3
Área 100 m²
En venta casa de 1 piso de 100 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La casa consta de 3…
$413,248
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Casa de campo 6 habitaciones en Ormylia, Grecia
Casa de campo 6 habitaciones
Ormylia, Grecia
Dormitorios 6
Área 235 m²
En venta casa de 3 plantas de 235 metros cuadrados en Sithonia, Chalkidiki. La planta baja c…
$980,166
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