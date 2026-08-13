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Casas de campo en venta en Peristasi, Grecia

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9 propiedades total found
Casa de campo 3 habitaciones en Peristasi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 3
Área 119 m²
Venta casa de 1 planta de 119 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa consta de 3 dor…
$271,563
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Casa de campo en Peristasi, Grecia
Casa de campo
Peristasi, Grecia
Área 160 m²
Venta de una casa de 3 plantas de 160 metros cuadrados en la Riviera Olímpica en construcció…
$92,225
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Casa de campo 7 habitaciones en Peristasi, Grecia
Casa de campo 7 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 7
Área 519 m²
Venta casa de 4 plantas de 519 metros cuadrados en la costa olímpica. Semi-basement consta d…
$507,705
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Casa de campo en Peristasi, Grecia
Casa de campo
Peristasi, Grecia
Área 180 m²
En venta en construcción 1 - casa de una planta de 180 metros cuadrados en la costa olímpica…
$82,650
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Casa de campo 1 habitacion en Peristasi, Grecia
Casa de campo 1 habitacion
Peristasi, Grecia
Dormitorios 1
Área 90 m²
En venta 1 - casa de una planta de 90 metros cuadrados en la costa olímpica. La casa consta …
$106,264
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Casa de campo 5 habitaciones en Peristasi, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 5
Área 230 m²
Venta casa de 2 plantas de 230 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$389,634
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Casa de campo 3 habitaciones en Peristasi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 3
Área 188 m²
Venta casa de 2 plantas de 188 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$126,845
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Casa de campo 5 habitaciones en Peristasi, Grecia
Casa de campo 5 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 5
Área 254 m²
Venta casa de 3 plantas de 254 metros cuadrados en la costa olímpica. El sótano consta de 2 …
$123,974
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Casa de campo 3 habitaciones en Peristasi, Grecia
Casa de campo 3 habitaciones
Peristasi, Grecia
Dormitorios 3
Área 156 m²
Venta casa de 2 plantas de 156 metros cuadrados en la costa olímpica. Planta baja consta de …
$306,984
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