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Apartamentos en venta en Grad Novigrad, Croacia

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11 propiedades total found
Apartamento 4 habitaciones en Grad Novigrad, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Grad Novigrad, Croacia
Habitaciones 4
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 124 m²
Piso 1/3
En Novigrad, un moderno apartamento en planta baja en un nuevo edificio está disponible en u…
$597,171
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Novigrad, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Novigrad, Croacia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 88 m²
Piso 1/2
En Novigrad, un apartamento moderno y funcional S5 está en venta, situado en la primera plan…
$428,300
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Novigrad, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Novigrad, Croacia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 58 m²
Piso 1/2
En una de las localidades más buscadas de Novigrad, un apartamento renovado con vistas al pu…
$449,907
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Grad Novigrad, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Novigrad, Croacia
Habitaciones 2
Área 82 m²
Número de plantas 2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the ground floor with a garden in an exclusive new building …
$626,083
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Apartamento en Grad Novigrad, Croacia
Apartamento
Grad Novigrad, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Piso 1/3
For sale is a completely renovated apartment in Novigrad with a terrace and a beautiful sea …
$193,641
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Novigrad, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Novigrad, Croacia
Habitaciones 3
Área 119 m²
Piso 2/2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the 2nd floor with a sea view in an exclusive new building w…
$667,142
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Novigrad, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Novigrad, Croacia
Habitaciones 2
Área 82 m²
Número de plantas 2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the ground floor with a garden in an exclusive new building …
$614,899
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Novigrad, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Novigrad, Croacia
Habitaciones 2
Área 82 m²
Número de plantas 2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the ground floor with a garden in an exclusive new building …
$611,841
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Apartamento en Grad Novigrad, Croacia
Apartamento
Grad Novigrad, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Piso 2/2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the 2nd floor with a sea view in an exclusive new building w…
$327,755
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Novigrad, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Novigrad, Croacia
Habitaciones 2
Área 97 m²
Piso 2/2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the 2nd floor with a sea view in an exclusive new building w…
$540,256
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Novigrad, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Novigrad, Croacia
Habitaciones 2
Área 97 m²
Piso 1/2
ISTRIA, NOVIGRAD – Apartment on the first floor in an exclusive new building with a sea view…
$538,959
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