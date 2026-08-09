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Apartamentos en venta en Grad Makarska, Croacia

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Makarska
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76 propiedades total found
Ático Ático 3 habitaciones en Makarska, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Makarska, Croacia
Habitaciones 3
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
Piso 4/4
El Residence Hills de Makarska es un complejo residencial de vanguardia que aporta una innov…
$321,438
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AGENCIJA Elite
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Apartamento en Makarska, Croacia
Apartamento
Makarska, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 1/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$193,068
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Apartamento 2 habitaciones en Makarska, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Makarska, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 2/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$270,229
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Makarska, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Makarska, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 3/4
Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living A unique project bringing a new dimension o…
$303,772
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Apartamento 2 habitaciones en Makarska, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Makarska, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Presentamos un nuevo proyecto de lujo en Makarska, que consta de tres edificios, cada uno co…
$317,910
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Apartamento 3 habitaciones en Makarska, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Makarska, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
En una ubicación excepcional en Makarska, en una zona tranquila con vistas a Biokovo y a poc…
$355,829
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Apartamento 2 habitaciones en Makarska, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Makarska, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 3/4
New construction in Makarska ⌂ apartment S32 – Third floor In one of the quieter locations i…
$242,987
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Apartamento 2 habitaciones en Makarska, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Makarska, Croacia
Habitaciones 2
Área 69 m²
Número de plantas 4
New construction in Makarska ⌂ apartment S3 – Ground floor In one of the quieter locations i…
$237,678
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Apartamento 2 habitaciones en Makarska, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Makarska, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Piso 4/4
Enjoy Luxury and Comfort: HILLS RESIDENCE Project in Makarska The HILLS RESIDENCE project re…
$308,577
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Apartamento 2 habitaciones en Makarska, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Makarska, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 67 m²
Piso 4/4
Makarska: Your Oasis of Luxury and Elegance A unique project bringing a new dimension of lux…
$310,949
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Apartamento en Makarska, Croacia
Apartamento
Makarska, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 1/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$195,693
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Apartamento 3 habitaciones en Makarska, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Makarska, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 2/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$417,757
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Apartamento en Makarska, Croacia
Apartamento
Makarska, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 4/4
Makarska: Your Oasis of Luxury and Elegance A unique project bringing a new dimension of lux…
$244,034
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Apartamento 2 habitaciones en Makarska, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Makarska, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Piso 4/4
Makarska: Your Oasis of Luxury and Elegance A unique project bringing a new dimension of lux…
$308,996
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Apartamento en Makarska, Croacia
Apartamento
Makarska, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 3/4
Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living A unique project bringing a new dimension o…
$200,688
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Apartamento 2 habitaciones en Makarska, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Makarska, Croacia
Habitaciones 2
Área 75 m²
Piso 2/4
New construction in Makarska ⌂ apartment S19 – Second floor In one of the quieter locations …
$293,219
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Apartamento 2 habitaciones en Makarska, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Makarska, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 54 m²
¡El cliente no paga la Comisión de Bromadores! Edificio residencial de lujo en construcción,…
$312,279
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Apartamento 3 habitaciones en Makarska, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Makarska, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 84 m²
Piso 4/4
Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living A unique project bringing a new dimension o…
$464,174
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Apartamento 2 habitaciones en Makarska, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Makarska, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Piso 1/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$338,105
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Apartamento 2 habitaciones en Makarska, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Makarska, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 75 m²
Número de plantas 4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$313,776
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Apartamento 2 habitaciones en Makarska, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Makarska, Croacia
Habitaciones 2
Área 65 m²
Número de plantas 4
New construction in Makarska ⌂ apartment S5 – Ground floor In one of the quieter locations i…
$222,405
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Apartamento en Makarska, Croacia
Apartamento
Makarska, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 3/4
Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living A unique project bringing a new dimension o…
$198,623
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Apartamento en Makarska, Croacia
Apartamento
Makarska, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 4/4
Makarska: Your Oasis of Luxury and Elegance A unique project bringing a new dimension of lux…
$210,988
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Apartamento en Makarska, Croacia
Apartamento
Makarska, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 2/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$191,763
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Apartamento en Makarska, Croacia
Apartamento
Makarska, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 2/4
New construction in Makarska ⌂ apartment S25 – Second floor In one of the quieter locations …
$201,679
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Apartamento en Makarska, Croacia
Apartamento
Makarska, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 3/4
Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living A unique project bringing a new dimension o…
$208,355
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Apartamento en Makarska, Croacia
Apartamento
Makarska, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 28 m²
Número de plantas 4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$143,819
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Apartamento en Makarska, Croacia
Apartamento
Makarska, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 46 m²
Piso 2/4
HILLS RESIDENCE Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living The HILLS RESIDENCE project…
$199,683
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Apartamento 2 habitaciones en Makarska, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Makarska, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 4/4
Makarska: Your New Dimension of Luxurious Living A unique project bringing a new dimension o…
$395,807
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Apartamento 3 habitaciones en Makarska, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Makarska, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 98 m²
En una ubicación excepcional en Makarska, en una zona tranquila con vistas a Biokovo y a poc…
$365,239
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Tipos de propiedades en Grad Makarska

2 habitaciones
3 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Grad Makarska, Croacia

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