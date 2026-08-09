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Apartamentos en venta en Krk, Croacia

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3 habitaciones
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11 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Krk, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Krk, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 122 m²
Krk Town - En venta es un exclusivo ático situado en una zona tranquila en la ciudad de Krk,…
$1,11M
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Apartamento 2 habitaciones en Krk, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Krk, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 73 m²
ID CODE: 105-852
$455,292
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Apartamento 2 habitaciones en Krk, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Krk, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
ID CODE: 139-229
$436,051
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Manor Nekretnine d.o.o.
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English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitacion en Krk, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Krk, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
Krk Town - en venta es un lujoso apartamento situado en la primera planta de un nuevo edific…
$422,075
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Apartamento en Krk, Croacia
Apartamento
Krk, Croacia
Área 185 m²
I28053 Kvarnerska
$1,06M
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Apartamento 3 habitaciones en Krk, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Krk, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Apartamentos lujosos en venta en Malinska en la isla de Krk, a 200 metros de la playa, en un…
$998,195
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Apartamento 3 habitaciones en Krk, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Krk, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 2
LUXURY APARTMENT, KRK, MALI KARTEC, NEW BUILDINGA luxury apartment for sale in town Krk at a…
$487,148
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Apartamento 2 habitaciones en Krk, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Krk, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 3/3
I28142 Ul. Svetog Ivana
$283,985
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Apartamento 3 habitaciones en Krk, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Krk, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 76 m²
www.biliskov.com ID: 14019 Krk, el antiguo centro de la ciudad cerca del paseo marítimo Un a…
$438,319
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Apartamento 3 habitaciones en Krk, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Krk, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 123 m²
Apartamentos lujosos en venta en Malinska en la isla de Krk, a 200 metros de la playa, en un…
$889,700
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Apartamento 5 habitaciones en Krk, Croacia
Apartamento 5 habitaciones
Krk, Croacia
Habitaciones 5
Área 138 m²
Piso 1/2
LUXURY APARTMENT WITH POOL! KRK ISLAND, NEW BUILDING!A luxury apartment for sale in a new b…
$941,081
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