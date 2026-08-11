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Apartamentos en venta en Dubrovnik, Croacia

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Apartamento 3 habitaciones en Dubrovnik, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Dubrovnik, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 3
Área 62 m²
Dubrovnik, Lapad, tres apartamentos estudio con una superficie total de 62m2, situado en la …
$657,478
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Apartamento 2 habitaciones en Dubrovnik, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Dubrovnik, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 96 m²
Piso 2/2
Apartment in an attractive location with a view of Lokrum and the Old Town, 80 m from the se…
$608,935
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Apartamento 3 habitaciones en Dubrovnik, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Dubrovnik, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
www.biliskov.com ID 15103 Lapad – Apartamento atractivo con vista al mar Un hermoso y espaci…
$842,033
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Apartamento 2 habitaciones en Dubrovnik, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Dubrovnik, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
Piso 2/2
I29350 Gruž
$326,610
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Apartamento 2 habitaciones en Dubrovnik, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Dubrovnik, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 95 m²
www.biliskov.com ID 15105 Lapad – Attractive Apartment Un hermoso y espacioso apartamento de…
$715,152
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