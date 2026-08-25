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Apartamentos en venta en Grad Umag, Croacia

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Umag
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24 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Savudrija, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Savudrija, Croacia
Dormitorios 2
Área 88 m²
Descripción del sitio: Presentamos a su atención un elegante apartamento de tres dormitorios…
$957 452
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Apartamento 2 habitaciones en Lovrecica, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Lovrecica, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 126 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 143-4
$711 342
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Apartamento 1 habitacion en Basanija, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Basanija, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
At the northwestern tip of Istria, in Savudrija, lies Petram Resort & Residences, the most l…
$760 500
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It Is RealtyIt Is Realty
Apartamento 1 habitacion en Basanija, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Basanija, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
At the northwestern tip of Istria, in Savudrija, lies Petram Resort & Residences, the most l…
$541 328
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Apartamento 2 habitaciones en Savudrija, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Savudrija, Croacia
Dormitorios 2
Área 91 m²
Descripción del sitio: Presentamos a su atención un elegante apartamento de tres dormitorios…
$930 422
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Apartamento 2 habitaciones en Savudrija, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Savudrija, Croacia
Dormitorios 2
Área 91 m²
Descripción del sitio: Presentamos a su atención un elegante apartamento de tres dormitorios…
$932 411
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Apartamento 2 habitaciones en Basanija, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Basanija, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 101 m²
At the northwestern tip of Istria, in Savudrija, lies Petram Resort & Residences, the most l…
$993 556
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Apartamento 2 habitaciones en Basanija, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Basanija, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
At the northwestern tip of Istria, in Savudrija, lies Petram Resort & Residences, the most l…
$887 350
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Apartamento 2 habitaciones en Savudrija, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Savudrija, Croacia
Dormitorios 2
Área 94 m²
Descripción del sitio: Presentamos a su atención un elegante apartamento de tres dormitorios…
$881 623
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Apartamento 2 habitaciones en Savudrija, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Savudrija, Croacia
Dormitorios 2
Área 97 m²
Descripción del sitio: Presentamos a su atención un elegante apartamento de tres dormitorios…
$930 607
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Apartamento 3 habitaciones en Basanija, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Basanija, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 128 m²
Within Petram Resort & Residences, three elegant residential buildings with a total of eight…
$829 805
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Apartamento 2 habitaciones en Basanija, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Basanija, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 93 m²
At the northwestern tip of Istria, in Savudrija, lies Petram Resort & Residences, the most l…
$956 587
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Apartamento 2 habitaciones en Basanija, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Basanija, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
At the northwestern tip of Istria, in Savudrija, lies Petram Resort & Residences, the most l…
$976 334
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Apartamento 2 habitaciones en Basanija, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Basanija, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 112 m²
At the northwestern tip of Istria, in Savudrija, lies Petram Resort & Residences, the most l…
$1,18M
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Apartamento 3 habitaciones en Savudrija, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Savudrija, Croacia
Dormitorios 3
Área 123 m²
Descripción del sitio: Presentamos a su atención un elegante ático de cuatro habitaciones si…
$930 422
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Apartamento 1 habitacion en Basanija, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Basanija, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
At the northwestern tip of Istria, in Savudrija, lies Petram Resort & Residences, the most l…
$539 568
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Apartamento 2 habitaciones en Savudrija, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Savudrija, Croacia
Dormitorios 2
Área 95 m²
Descripción del sitio: Presentamos a su atención un elegante apartamento de tres dormitorios…
$782 991
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Apartamento 2 habitaciones en Basanija, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Basanija, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 90 m²
Within Petram Resort & Residences, three elegant residential buildings with a total of eight…
$531 403
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Apartamento 1 habitacion en Umag, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Umag, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
En venta es un encantador apartamento con vistas al mar con piscina, situado en un lujoso co…
$397 155
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Apartamento 3 habitaciones en Umag, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Umag, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 116 m²
Número de plantas 1
Apartment with a Large Garden in the First Row to the Sea in Umag An exceptional opportunity…
$575 720
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Apartamento 2 habitaciones en Umag, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Umag, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Un moderno apartamento en venta en el centro de la ciudad de Umag, un lugar muy turístico en…
$255 775
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Apartamento 2 habitaciones en Umag, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Umag, Croacia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1
Oferta superior! Nuevos apartamentos terminados a 600 m del mar Inmobiliaria de lujo Farka &…
$201 281
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Apartamento 2 habitaciones en Umag, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Umag, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Un moderno apartamento en venta en el centro de la ciudad de Umag, un lugar muy turístico en…
$257 162
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Apartamento 2 habitaciones en Umag, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Umag, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Un moderno apartamento en venta en el centro de la ciudad de Umag, un lugar muy turístico en…
$248 233
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Tipos de propiedades en Grad Umag

1 habitación
2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Grad Umag, Croacia

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