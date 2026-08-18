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Apartamentos en venta en Pag, Croacia

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2 habitaciones
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10 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Simuni, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Simuni, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Ubicado en el encantador pueblo pesquero de Šimuni en la Isla Pag, este exclusivo desarrollo…
$419,726
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Apartamento 2 habitaciones en Pag, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Pag, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 68 m²
La isla de Pag, nuevo edificio, lujoso apartamento de un dormitorio de 46.64 m2, en la prime…
$409,482
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Apartamento 2 habitaciones en Simuni, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Simuni, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 94 m²
Isla de Pag, nuevo edificio, lujoso apartamento de dos habitaciones de 94.4 m2, en la segund…
$634,409
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 2 habitaciones en Pag, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Pag, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
La isla de Pag, nuevo edificio, lujoso apartamento de un dormitorio de 46.64 m2, en la prime…
$247,996
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Apartamento 2 habitaciones en Simuni, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Simuni, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Ubicado en el encantador pueblo pesquero de Šimuni en la Isla Pag, este exclusivo desarrollo…
$396,250
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Apartamento 2 habitaciones en Simuni, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Simuni, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 117 m²
Ubicado en el encantador pueblo pesquero de Šimuni en la Isla Pag, este exclusivo desarrollo…
$424,554
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en Pag, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Pag, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 83 m²
La isla de Pag, nuevo edificio, lujoso apartamento de un dormitorio de 46.64 m2, en la prime…
$472,923
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Apartamento 2 habitaciones en Simuni, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Simuni, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 87 m²
Ubicado en el encantador pueblo pesquero de Šimuni en la Isla Pag, este exclusivo desarrollo…
$407,572
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Apartamento 2 habitaciones en Pag, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Pag, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 55 m²
Piso 2/3
Apartamento en primera línea de mar, isla de Pag, 49,49 m2 En un edificio tradicional justo …
$184,895
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Apartamento 2 habitaciones en Simuni, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Simuni, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 108 m²
Ubicado en el encantador pueblo pesquero de Šimuni en la Isla Pag, este exclusivo desarrollo…
$401,911
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