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Apartamentos en venta en Grad Supetar, Croacia

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Apartamento 2 habitaciones en Grad Supetar, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Supetar, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 32 m²
Brač, Supetar, apartamento de un dormitorio con estacionamiento y garaje. Superficie de apar…
$219,159
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Supetar, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Supetar, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Brac - Supetar Apartamento sin muebles con estacionamiento asegurado de 45m2 en venta. El ap…
$271,066
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Apartamento 3 habitaciones en Splitska, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Splitska, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 91 m²
Brač, Splitska apartamento de tres dormitorios 91 m2 con una plaza de aparcamiento exterior …
$346,041
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Apartamento 1 habitación en Grad Supetar, Croacia
Apartamento 1 habitación
Grad Supetar, Croacia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
Brač, Supetar, apartamento de un dormitorio de 34.40 m2 con una loggia de 6.58 m2, estaciona…
$213,392
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