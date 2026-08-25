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Apartamentos en venta en Opcina Okrug, Croacia

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áticos
16
1 habitación
6
2 habitaciones
37
3 habitaciones
24
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124 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 1
Vendemos un apartamento S2 en la primera planta de un pequeño edificio residencial en Okrug …
$399 414
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Apartamento 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Estamos vendiendo un ático con una terraza en la azotea S14 en la tercera planta en un nuevo…
$585 856
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Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 161 m²
Piso 2
Vendemos un apartamento S2 en la primera planta de un pequeño edificio residencial en Okrug …
$581 499
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1/2
We are selling an apartment S3 on the first floor of a new building in Okrug Gornji, in a pr…
$363 111
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Apartamento 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Nuevo proyecto en Okrug Gornji, 14 apartamentos, S1 Vendemos 14 apartamentos en un nuevo …
$284 288
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Apartamento 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 1/2
Apartamento de lujo en el primer piso S2, a 200 m del mar. Vendemos un apartamento de luj…
$427 392
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Vendemos un apartamento de dos habitaciones S4 en la primera planta de un edificio moderno d…
$245 413
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Apartamento 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 1
Vendemos apartamento S1 en planta baja con piscina privada en Okrug Gornji, isla de Čiovo. …
$528 636
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Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 2
Vendemos un ático con azotea S6 en la segunda planta de un edificio de nueva construcción en…
$582 655
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Apartamento 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Se vende el apartamento S4 en la primera planta, a 200 metros del mar y la playa, en Okrug G…
$313 525
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Apartamento 1 habitacion en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 45 m²
Piso 1
Se venden varios apartamentos en un nuevo proyecto en Okrug Gornji, isla de Čiovo, con orien…
$185 700
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Apartamento 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Estamos vendiendo un apartamento S2 en la primera planta, directamente por el mar y la playa…
$600 091
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Apartamento 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 2
Vendemos varios apartamentos en un nuevo proyecto en Okrug Gornji, isla de Čiovo, con orient…
$379 824
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Apartamento 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 1
Se venden varios apartamentos en un nuevo proyecto en Okrug Gornji, isla de Čiovo, con orien…
$379 824
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Apartamento 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Se vende el apartamento S1 en planta baja, con un amplio jardín, a 200 metros del mar y la p…
$371 587
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Apartamento 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 333 m²
Apartamento de lujo en planta baja S1, piscina privada Vendemos un apartamento de lujo S1…
$534 240
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Apartamento 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Vendemos un apartamento S2 en planta baja, a 100 metros del mar y la playa en Okrug Gornji, …
$350 224
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Apartamento 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Estamos vendiendo apartamento S11 en el segundo piso en un nuevo proyecto en Okrug Gornji.Co…
$295 271
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Apartamento 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Estamos vendiendo un apartamento S3 en la primera planta, segunda fila al mar y la playa, Ok…
$647 157
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Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Se vende ático S5 en la segunda planta, a 200 metros del mar y la playa, en Okrug Gornji, is…
$348 362
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Estudio 1 habitacion en Okrug Gornji, Croacia
Estudio 1 habitacion
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Nuevo proyecto en Okrug Gornji, 14 apartamentos, S2 Vendemos 14 apartamentos en un nuevo …
$129 272
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Apartamento 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Piso 1
Продается квартира S4 на первом этаже нового дома в районе Округ Горни, в престижном месте, …
$330 029
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Apartamento 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 107 m²
Piso 2
Vendemos un apartamento de tres habitaciones S5 en la segunda planta de un edificio moderno …
$414 015
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Apartamento 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Se venden varios apartamentos en un nuevo proyecto en Okrug Gornji, isla de Čiovo, con orien…
$284 868
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Apartamento 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Vendemos varios apartamentos en un nuevo proyecto en Okrug Gornji. Construcción moderna y d…
$224 630
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Ático Ático 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Estamos vendiendo un ático con una terraza en la azotea S13 en la tercera planta en un nuevo…
$527 270
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Ático Ático 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Estamos vendiendo un apartamento ático con una terraza en la azotea S8 en la tercera planta …
$585 856
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Ático Ático 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 3
Vendemos varios apartamentos en un nuevo proyecto en Okrug Gornji, isla de Čiovo, con orient…
$605 472
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Apartamento 2 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 74 m²
Piso 2/2
Two-room apartment in an urban villa, new construction, 73.67 m2, Okrug Gornji, Čiovo In Okr…
$236 536
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Ático Ático 3 habitaciones en Okrug Gornji, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Okrug Gornji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Vendemos un lujoso ático S3 en la segunda planta con azotea, en una villa urbana en Okrug Go…
$736 064
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Parámetros de las propiedades en Opcina Okrug, Croacia

con Garaje
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