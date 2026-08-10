Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Opcina Lovran
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Opcina Lovran, Croacia

;
Apartamento Borrar
Eliminar
5 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Lovran, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Lovran, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 88 m²
Número de plantas 3
ID CODE: 114-1316
$444,969
Dejar una solicitud
Cerrar
Por favor, dime que encontraste este anuncio en Realting.com
Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Apartamento 4 habitaciones en Medveja, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Medveja, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 128 m²
Piso 3/3
LOVRAN – Apartment in a villa, first row to the sea This apartment with a living area of ​​1…
$664,292
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Lovran, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Lovran, Croacia
Habitaciones 2
Área 116 m²
Número de plantas 2
LOVRAN – Edificio nuevo de primera calidad con vistas al mar Este prestigioso apartamento es…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Lovran, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Lovran, Croacia
Habitaciones 2
Área 117 m²
Número de plantas 2
LOVRAN – Magnífico edificio de nueva construcción con vistas al mar Este prestigioso apartam…
Precio en demanda
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Lovran, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Lovran, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 137 m²
Número de plantas 3
OPATIJA, LOVRAN – Apartment first row to the sea in a historic villa on the Opatija Riviera …
$1,05M
Dejar una solicitud
Realting.com
Ir

Parámetros de las propiedades en Opcina Lovran, Croacia

con Terraza
Baratos
De lujo
Realting.com
Ir