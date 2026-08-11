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Apartamentos en venta en Grad Crikvenica, Croacia

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Crikvenica
17
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21 propiedad total found
Apartamento 1 habitacion en Crikvenica, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 14 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$107,589
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Apartamento 1 habitacion en Crikvenica, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 23 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$175,461
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Apartamento 1 habitacion en Crikvenica, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 23 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$176,680
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 2 habitaciones en Crikvenica, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 2
Área 63 m²
ID CODE: 139-166
$365,865
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Agencia
Manor Nekretnine d.o.o.
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Apartamento 3 habitaciones en Dramalj, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Dramalj, Croacia
Dormitorios 3
Área 126 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 129-817
$603,412
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Manor Nekretnine d.o.o.
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English, Русский, Deutsch, Українська, Hrvatski
Apartamento 3 habitaciones en Crikvenica, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 129 m²
ID CODE: 139-207
$734,341
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Manor Nekretnine d.o.o.
Idiomas hablados
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Apartamento 1 habitacion en Crikvenica, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 16 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$119,725
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Apartamento 2 habitaciones en Crikvenica, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
En venta es un apartamento moderno situado en una zona tranquila de Crikvenica, a poca dista…
$322,418
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Apartamento 1 habitacion en Crikvenica, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$221,972
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Apartamento 2 habitaciones en Crikvenica, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 33 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$256,449
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Apartamento 1 habitacion en Crikvenica, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 19 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$141,780
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Apartamento 1 habitacion en Crikvenica, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 18 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$137,367
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Apartamento 2 habitaciones en Crikvenica, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
On an elevated location overlooking the city center, a modern, top-quality apartment is for …
$346,798
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Apartamento 1 habitacion en Crikvenica, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 18 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$134,396
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Apartamento 1 habitacion en Crikvenica, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 25 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$189,842
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Apartamento 1 habitacion en Crikvenica, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 22 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$160,389
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Apartamento 2 habitaciones en Crikvenica, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Venta es un apartamento moderno situado en el segundo piso de un nuevo edificio de calidad e…
$357,591
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Apartamento 1 habitacion en Crikvenica, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 19 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$148,860
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Apartamento 1 habitacion en Crikvenica, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 27 m²
In Crikvenica, a town with a long tourist tradition and a steadily growing demand for qualit…
$205,936
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Apartamento 2 habitaciones en Crikvenica, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Crikvenica, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 69 m²
En venta es un apartamento elegante situado en la segunda planta de un edificio moderno con …
$340,004
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Apartamento 2 habitaciones en Crikvenica, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Crikvenica, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Piso 2/2
Apartment with Panoramic Sea View, 61.80 sqm, Selce In Selce, repeatedly acclaimed as the be…
$337,682
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Tipos de propiedades en Grad Crikvenica

1 habitación
2 habitaciones

Parámetros de las propiedades en Grad Crikvenica, Croacia

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