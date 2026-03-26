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Apartamentos en venta en Opcina Seget, Croacia

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5 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Seget Donji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Seget Donji, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Número de plantas 1
Apartamento S4 en venta en la primera planta de un edificio en Seget Donji El apartamento…
$231,165
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Ático Ático 3 habitaciones en Seget Donji, Croacia
Ático Ático 3 habitaciones
Seget Donji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 4/4
Vendemos ático S9 en el cuarto piso de un edificio residencial, a 100 metros del mar y la pl…
$837,008
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Apartamento 2 habitaciones en Seget Donji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Seget Donji, Croacia
Habitaciones 2
Área 106 m²
Piso 2/4
Apartment 100 m from the beach, new construction, Seget Donji Close to the ancient city of T…
$525,621
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AuraAura
Apartamento 3 habitaciones en Seget Donji, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Seget Donji, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Piso 1/4
Vendemos apartamento S3 en el primer piso de un edificio residencial, a 100 metros del mar y…
$336,896
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Apartamento 2 habitaciones en Seget Donji, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Seget Donji, Croacia
Habitaciones 2
Área 107 m²
Piso 2/4
Apartment 100 m from the beach, new construction, Seget Donji In close proximity to the anci…
$499,740
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Parámetros de las propiedades en Opcina Seget, Croacia

con Garaje
con Jardín
con Terraza
con Vistas al mar
con Piscina
Baratos
De lujo
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