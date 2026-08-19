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Apartamentos en venta en City of Velika Gorica, Croacia

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13 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Piso 3/4
I28066 Antuna Gustava Matoša
$143,820
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Apartamento 4 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 119 m²
Piso 1/2
I28268 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$341,068
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Apartamento 6 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 6 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 6
Nº de cuartos de baño 2
Área 187 m²
www.biliskov.com ID: 13900 Velika Gorica, Center Lujoso ático de seis habitaciones NKP 187.2…
Precio en demanda
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DD CO DEDD CO DE
Apartamento 3 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 2/2
I26719 Nikole Tesle
$192,589
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Apartamento 4 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 1/2
I28265 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$351,666
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Apartamento 4 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Piso 2/2
I28266 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$351,666
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TekceTekce
Apartamento 3 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 2/2
I26716 Nikole Tesle
$195,302
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Apartamento 5 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 5 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 5
Área 105 m²
Piso 2/5
I25696 Andrije Kačića Miošića
$314,432
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Apartamento 4 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 4
Área 104 m²
Piso 4/5
I25697 Andrije Kačića Miošića
$314,432
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Apartamento 3 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Piso 1/2
I26717 Nikole Tesle
$193,132
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Apartamento 3 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Piso 1/2
I26714 Nikole Tesle
$195,302
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Apartamento 3 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 107 m²
Piso 1/2
I28264 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$313,202
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Apartamento 4 habitaciones en City of Velika Gorica, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
City of Velika Gorica, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 1
Área 119 m²
Piso 2/2
I28267 Josipa Grdenića pl. Jarebičkog
$341,068
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