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Apartamentos en venta en Umag, Croacia

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2 habitaciones
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6 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Umag, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Umag, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 56 m²
En venta es un encantador apartamento con vistas al mar con piscina, situado en un lujoso co…
$397 155
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Apartamento 3 habitaciones en Umag, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Umag, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 116 m²
Número de plantas 1
Apartment with a Large Garden in the First Row to the Sea in Umag An exceptional opportunity…
$575 720
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Apartamento 2 habitaciones en Umag, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Umag, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Un moderno apartamento en venta en el centro de la ciudad de Umag, un lugar muy turístico en…
$255 775
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Apartamento 2 habitaciones en Umag, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Umag, Croacia
Habitaciones 2
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Piso 1
Oferta superior! Nuevos apartamentos terminados a 600 m del mar Inmobiliaria de lujo Farka &…
$201 281
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Apartamento 2 habitaciones en Umag, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Umag, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 59 m²
Un moderno apartamento en venta en el centro de la ciudad de Umag, un lugar muy turístico en…
$257 162
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Apartamento 2 habitaciones en Umag, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Umag, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Un moderno apartamento en venta en el centro de la ciudad de Umag, un lugar muy turístico en…
$248 233
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