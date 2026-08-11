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Apartamentos en venta en Grad Rijeka, Croacia

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1 habitación
5
2 habitaciones
6
3 habitaciones
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24 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 30 m²
ID CODE: 127-374
$187,855
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Área 86 m²
ID CODE: 135-220
$387,067
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 104 m²
ID CODE: 130-494
$487,284
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Área 101 m²
ID CODE: 129-845
$215,179
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Apartamento 1 habitacion en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
ID CODE: 114-1443
$235,526
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Área 96 m²
ID CODE: 129-898
$580,642
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Apartamento en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento
Grad Rijeka, Croacia
Área 32 m²
ID CODE: 129-906
$158,253
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 2
Área 121 m²
ID CODE: 104-905
$967,737
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Número de plantas 4
ID CODE: 101-245
$416,041
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Apartamento 1 habitacion en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 53 m²
ID CODE: 137-101
$329,733
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 71 m²
Número de plantas 4
ID CODE: 101-248
$411,031
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Apartamento 1 habitacion en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 80 m²
Número de plantas 5
ID CODE: 136-128
$251,612
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
ID CODE: 109-393
$354,078
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Apartamento 4 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 4
ID CODE: 114-1237
$432,635
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Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 43 m²
ID CODE: 104-903
$409,865
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Apartamento 4 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
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Área 82 m²
ID CODE: 139-222
$454,667
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Nº de cuartos de baño 2
Área 48 m²
Número de plantas 4
ID CODE: 141-19
$205,802
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Apartamento 5 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 5 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 5
Área 130 m²
ID CODE: 105-829
$472,483
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
ID CODE: 112-393
$295,135
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Dormitorios 3
Área 82 m²
ID CODE: 139-213
$267,715
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Apartamento 4 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 153 m²
www.biliskov.com ID: 14638Trsat, Rijeka Apartamento de cuatro habitaciones con una superfici…
Precio en demanda
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Apartamento 5 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 5 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Habitaciones 5
Área 159 m²
Piso 3/3
Seven-room apartment in the center of Rijeka, 159m2 residential In the center of the city of…
$436,219
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Habitaciones 3
Área 44 m²
www.biliskov.com ID: 13882 River, Pećine Un hermoso apartamento amueblado con una terraza de…
$173,021
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Apartamento 4 habitaciones en Grad Rijeka, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Grad Rijeka, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 3
Área 163 m²
www.biliskov.com ID: 14637Trsat, Rijeka Apartamento de cuatro habitaciones con una superfici…
Precio en demanda
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Parámetros de las propiedades en Grad Rijeka, Croacia

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