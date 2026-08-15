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Apartamentos en venta en Grad Hvar, Croacia

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Apartamento 2 habitaciones en Grad Hvar, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Hvar, Croacia
Habitaciones 2
Área 75 m²
HVAR, Križna luka, apartment with two apartmentsFor sale is a 70m2 apartment with a loggia o…
$282,324
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Apartamento 1 habitación en Grad Hvar, Croacia
Apartamento 1 habitación
Grad Hvar, Croacia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 122 m²
Hvar, Hvar, nueva construcción, 2 apartamentos con plazas de aparcamiento En un edificio res…
Precio en demanda
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Hvar, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Hvar, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 56 m²
Hvar, Hvar, apartamento de un dormitorio en la planta baja de un edificio de 43 m2 + una ter…
$251,918
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