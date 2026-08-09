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Apartamentos en venta en Grad Novi Vinodolski, Croacia

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5 propiedades total found
Apartamento 2 habitaciones en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 127-351
$245,743
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Número de plantas 3
ID CODE: 127-316
$251,612
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 63 m²
Número de plantas 2
ID CODE: 127-328
$253,114
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LDV InvestLDV Invest
Apartamento 1 habitacion en Grad Novi Vinodolski, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Grad Novi Vinodolski, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Número de plantas 4
ID CODE: 127-359
$245,919
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Manor Nekretnine d.o.o.
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Apartamento 1 habitacion en Povile, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Povile, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 49 m²
ID CODE: 113-1817
$250,473
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