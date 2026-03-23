Mostrar las propiedades en el mapa Mostrar las propiedades como una lista
  1. Realting.com
  2. Croacia
  3. Opcina Viskovo
  4. Residencial
  5. Apartamento

Apartamentos en venta en Opcina Viskovo, Croacia

2 habitaciones
7
Apartamento Borrar
Eliminar
10 propiedades total found
Apartamento 1 habitacion en Marcelji, Croacia
Apartamento 1 habitacion
Marcelji, Croacia
Dormitorios 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 41 m²
For sale: a modern one-bedroom apartment with living room (1BR+LR) in the NEW residential co…
$142,500
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Mladenici, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Mladenici, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Número de plantas 2
For sale is an apartment of 60 m², located on the elevated ground floor of a residential bui…
$252,823
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Viskovo, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Viskovo, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
En una ubicación tranquila y verde en Donji Jugi (Viškovo), ofrecemos un apartamento moderno…
$297,641
Dejar una solicitud
OneOne
Apartamento 2 habitaciones en Viskovo, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Viskovo, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
En una zona tranquila y verde en Donji Jugi (Viškovo), ofrecemos un apartamento moderno en u…
$263,165
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Sroki, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Sroki, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 65 m²
Número de plantas 1
For sale is a two-bedroom apartment with a living room, totaling 65 m², located in the quiet…
$182,722
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Viskovo, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Viskovo, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 2
Área 80 m²
Número de plantas 2
Un apartamento de dos pisos en venta en un nuevo edificio situado en el mismo centro de Višk…
$252,823
Dejar una solicitud
Nils OttNils Ott
Apartamento 2 habitaciones en Kosi, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Kosi, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Número de plantas 2
En una zona tranquila y verde en Kosi, Viškovo, ofrecemos un apartamento moderno en un nuevo…
$194,214
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Viskovo, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Viskovo, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 85 m²
Número de plantas 2
For sale is a beautiful two-story 4-room apartment in a quiet part of Viškovo, located in a …
$275,807
Dejar una solicitud
Apartamento 3 habitaciones en Viskovo, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Viskovo, Croacia
Dormitorios 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 76 m²
Número de plantas 3
Apartamento en venta en Viškovo, situado en la tercera planta de un edificio residencial. El…
$333,841
Dejar una solicitud
Apartamento 2 habitaciones en Kosi, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Kosi, Croacia
Dormitorios 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 70 m²
Número de plantas 2
En una ubicación excepcionalmente tranquila en el asentamiento de Kosi (Viškovo), rodeado de…
$247,077
Dejar una solicitud

Parámetros de las propiedades en Opcina Viskovo, Croacia

Baratos
De lujo
Realting.com
Ir