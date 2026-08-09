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Apartamentos en venta en Split, Croacia

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29 propiedades total found
Apartamento 3 habitaciones en Grad Split, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Split, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 73 m²
Split, Kman, apartamento de tres dormitorios, superficie 73 m2, en el primer piso de la casa…
$346,041
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Apartamento 5 habitaciones en Grad Split, Croacia
Apartamento 5 habitaciones
Grad Split, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 1
Área 120 m²
Split, Manuš - apartamento de cuatro dormitorios 120 m2. El apartamento está situado en la p…
$652,864
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Apartamento 1 habitación en Grad Split, Croacia
Apartamento 1 habitación
Grad Split, Croacia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 50 m²
Split, Mertojak, cómodo apartamento de una habitación de 50m2, en la tercera planta de un ed…
Precio en demanda
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TekceTekce
Apartamento 2 habitaciones en Grad Split, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Split, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Split, Sukoišan, apartamento de dos dormitorios de 62 m2 en la 5/5a planta de un edificio re…
$276,833
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Split, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Split, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 44 m²
Split, Trstenik, estamos vendiendo un apartamento de una habitación de 44m2 en la 5a planta …
$259,531
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Split, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Split, Croacia
Habitaciones 2
Área 62 m²
Piso 3/3
Apartment in the city center, 62.00 m2, Split In the very center of Split, in a quiet street…
$365,361
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Split, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Split, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 104 m²
Split, Brodarica, cómodo apartamento de tres dormitorios con un área calculada total de 103,…
$577,475
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Apartamento en Grad Split, Croacia
Apartamento
Grad Split, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 17 m²
Studio apartment, Split center, net area 17.38 m2 This completely renovated studio apartment…
$164,966
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Split, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Split, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 60 m²
Split, centro, apartamento de dos dormitorios de 60m2 en el segundo piso de un edificio resi…
$380,645
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Split, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Split, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 64 m²
Split, Bačvice, apartamento de tres habitaciones de 64 m2 en el sótano (en la naturaleza la …
$346,041
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Split, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Split, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 89 m²
Split, Bačvice, apartamento confortable de tres dormitorios con una superficie de 79 m2 + ba…
$507,527
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Split, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Split, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 61 m²
Split, Kocunar, un apartamento de dos dormitorios de 61m2, en el tercer piso de un edificio …
$282,600
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Split, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Split, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Un confortable apartamento de 2 dormitorios de 66 m2, orientación Sur-Norte, 3er piso de un …
$456,774
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Split, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Split, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Split, Bačvice, a 60 metros del mar, apartamento de dos dormitorios 66m2 En un edificio más …
$530,596
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Apartamento 1 habitación en Grad Split, Croacia
Apartamento 1 habitación
Grad Split, Croacia
Habitaciones 1
Nº de cuartos de baño 1
Área 35 m²
Split, centro, apartamento de un dormitorio de 35m2 en la primera planta de un edificio resi…
$213,392
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Split, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Split, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 108 m²
Split, Zapadna obala, estamos vendiendo exclusivamente un apartamento de tres dormitorios de…
$1,15M
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Split, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Split, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 150 m²
Split, Dragovode, apartamento confortable de dos dormitorios de 70 m2, con terraza de 75 m2 …
$449,853
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Split, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Split, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 51 m²
Piso 2/3
Apartment in Diocletian’s Palace, Split Inside the tall walls of the UNESCO-protected Diocle…
$531,434
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Split, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Split, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 68 m²
Split, Kila - 2 apartamentos en venta en un pequeño edificio residencial con 3 apartamentos …
$242,229
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Split, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Split, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 116 m²
Piso 3
Apartment in an attractive location in the center of Split, 116m2, 100 meters from the Riva …
$575,720
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Split, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Split, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 72 m²
Split, Blatine, apartamento cómodo de dos dormitorios 71.82m2. El apartamento está situado e…
$438,319
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Split, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Split, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 66 m²
Ideal investment, apartment in Split, Bačvice, garden view This apartment is situated in an …
$310,003
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Apartamento 4 habitaciones en Grad Split, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Grad Split, Croacia
Habitaciones 4
Área 96 m²
Piso 2
Apartment in a frequent location in the center, 96m2, Diocletian’s Palace, Split A four-room…
$719,650
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Split, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Split, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 103 m²
Split, Bačvice, completamente renovado y amueblado apartamento de tres dormitorios de 106m2 …
$750,718
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Apartamento 3 habitaciones en Grad Split, Croacia
Apartamento 3 habitaciones
Grad Split, Croacia
Habitaciones 3
Nº de cuartos de baño 1
Área 78 m²
Split, Gripe, apartamento de tres dormitorios en un pequeño edificio residencial Un apartame…
$537,517
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Apartamento en Grad Split, Croacia
Apartamento
Grad Split, Croacia
Nº de cuartos de baño 1
Área 62 m²
Piso 3
One-room apartment with sea view, Žnjan, Split One-room apartment of 62m2 is located on the …
$348,753
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Apartamento 2 habitaciones en Grad Split, Croacia
Apartamento 2 habitaciones
Grad Split, Croacia
Habitaciones 2
Nº de cuartos de baño 1
Área 57 m²
Split, Ravne Njive, apartamento de dos dormitorios de 59m2 en el 3er piso de un edificio res…
$276,833
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Apartamento 5 habitaciones en Grad Split, Croacia
Apartamento 5 habitaciones
Grad Split, Croacia
Habitaciones 5
Nº de cuartos de baño 3
Área 106 m²
Split, Ciudad, apartamento completamente renovado y recientemente amueblado en 3 plantas con…
$1,21M
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Apartamento 4 habitaciones en Grad Split, Croacia
Apartamento 4 habitaciones
Grad Split, Croacia
Habitaciones 4
Nº de cuartos de baño 2
Área 103 m²
- Lučac. Hermoso apartamento dúplex con una vista abierta de la superficie calculada de 102,…
$831,652
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Parámetros de las propiedades en Split, Croacia

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